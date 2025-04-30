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Жильё в Municipal Unit of Meliteieis, Греция

дома
28
30 объектов найдено
Вилла 4 комнаты в Пентати, Греция
Вилла 4 комнаты
Пентати, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 220 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной с…
Цена по запросу
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Коттедж 4 комнаты в Municipality of Southern Corfu, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Southern Corfu, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 150 кв.м на острове Корфу. Коттедж состоит из 3 спальны…
$433,044
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Коттедж 5 комнат в Агиос - Димитрийос, Греция
Коттедж 5 комнат
Агиос - Димитрийос, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 128 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гости…
$420,492
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Коттедж 6 комнат в Месонги, Греция
Коттедж 6 комнат
Месонги, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 290 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 290 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной…
$626,246
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Таунхаус 2 комнаты в Айос-Маттеос, Греция
Таунхаус 2 комнаты
Айос-Маттеос, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 40 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 40 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
$76,599
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Квартира 1 комната в Мораиитика, Греция
Квартира 1 комната
Мораиитика, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 57 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на первом этаже и…
$94,383
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Grekodom Development
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Вилла 1 комната в Stroggili, Греция
Вилла 1 комната
Stroggili, Греция
Число комнат 1
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Предлагаем вашему вниманию комплекс из двух вилл 112 кв.м и 102 кв.м, а также отдельно стоящ…
Цена по запросу
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Коттедж 1 комната в Хломатиана, Греция
Коттедж 1 комната
Хломатиана, Греция
Число комнат 1
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Район Линья Это классический двухэтажный фермерский дом. На первом этаже находится полностью…
$419,081
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Коттедж 5 комнат в Айос-Маттеос, Греция
Коттедж 5 комнат
Айос-Маттеос, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 130 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной…
Цена по запросу
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Таунхаус 3 комнаты в Агиос - Димитрийос, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Агиос - Димитрийос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 78 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Перв…
$119,392
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Квартира 2 комнаты в Мораиитика, Греция
Квартира 2 комнаты
Мораиитика, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 37 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на втором этаже и…
$101,705
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Таунхаус 4 комнаты в Айос-Маттеос, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Айос-Маттеос, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 2/1
Продается ветхое жилье, таунхаус площадью 80 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2…
$89,404
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Коттедж 3 комнаты в Stroggili, Греция
Коттедж 3 комнаты
Stroggili, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 105 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 105 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной…
$292,248
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Коттедж 5 комнат в Stroggili, Греция
Коттедж 5 комнат
Stroggili, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 125 кв.м на острове Корфу. Цокольный этаж состоит из 2 …
$553,184
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Вилла 7 комнат в Месонги, Греция
Вилла 7 комнат
Месонги, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 360 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 360 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 спаль…
$2,40 млн
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Коттедж 7 комнат в Ано Павлиана/Ано - Паулиана, Греция
Коттедж 7 комнат
Ано Павлиана/Ано - Паулиана, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 спа…
$359,937
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Таунхаус 1 комната в Халикоунас, Греция
Таунхаус 1 комната
Халикоунас, Греция
Число комнат 1
Площадь 104 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 104 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из …
$843,888
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Коттедж 2 комнаты в Айос-Маттеос, Греция
Коттедж 2 комнаты
Айос-Маттеос, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 266 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 266 кв.м на острове Корфу. Коттедж состоит из одной спа…
$234,505
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Коттедж 1 комната в Халикоунас, Греция
Коттедж 1 комната
Халикоунас, Греция
Число комнат 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на г…
$260,936
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Коттедж 1 комната в Айос-Маттеос, Греция
Коттедж 1 комната
Айос-Маттеос, Греция
Число комнат 1
Площадь 160 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 160 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на г…
$277,325
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Вилла 1 комната в Stroggili, Греция
Вилла 1 комната
Stroggili, Греция
Число комнат 1
Площадь 126 м²
Количество этажей 1
Предлагаем вашему вниманию небольшую виллу в тихом уединённом месте неподалёку от известного…
$866,088
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Коттедж 3 комнаты в Халикоунас, Греция
Коттедж 3 комнаты
Халикоунас, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Этаж 1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 82 кв.м на острове Корфу на стадии строительства. Первы…
$759,934
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Вилла 4 комнаты в Халикоунас, Греция
Вилла 4 комнаты
Халикоунас, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 235 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 235 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гостино…
$840,984
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Вилла 4 комнаты в Халикоунас, Греция
Вилла 4 комнаты
Халикоунас, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 155 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 155 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 спаль…
$887,182
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Вилла 4 комнаты в Халикоунас, Греция
Вилла 4 комнаты
Халикоунас, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 155 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 155 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 спаль…
$1,15 млн
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Вилла 1 комната в Агиос - Димитрийос, Греция
Вилла 1 комната
Агиос - Димитрийос, Греция
Число комнат 1
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
На побережье с изумительным видом, продаётся вилла 250 кв.м с собственным участком 900 кв.м.…
$2,75 млн
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Вилла 4 комнаты в Агиос - Димитрийос, Греция
Вилла 4 комнаты
Агиос - Димитрийос, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 152 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 152 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной с…
$2,22 млн
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Коттедж 1 комната в Мораиитика, Греция
Коттедж 1 комната
Мораиитика, Греция
Число комнат 1
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
В небольшом ,популярном туристическом посёлке, на западном побережье о. Корфу продаётся котт…
$649,566
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Вилла 11 комнат в Айос-Маттеос, Греция
Вилла 11 комнат
Айос-Маттеос, Греция
Число комнат 11
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 265 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 265 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 5 спаль…
Цена по запросу
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Коттедж 1 комната в Municipality of Southern Corfu, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Southern Corfu, Греция
Число комнат 1
Площадь 230 м²
Количество этажей 1
На продажу выставлен коттедж 230 кв.м с участком площадью 1.200 кв.м в традиционной деревне …
$520,828
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Meliteieis, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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