Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipal Unit of Ermioni
  4. Жилая

Жилье в Municipal Unit of Ermioni, Греция

;
Ermioni
5
15 объектов найдено
Дом 2 спальни в Municipality of Ermionida, Греция
Дом 2 спальни
Municipality of Ermionida, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Расположенная среди безмятежного пейзажа Ахладицы (Дардиза), одного из самых желанных жилых …
$749,663
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Вилла в Термисиа, Греция
Вилла
Термисиа, Греция
Количество спален 5
Площадь 500 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 500 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Цокольный …
$1,77 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 5 спален в Термисиа, Греция
Коттедж 5 спален
Термисиа, Греция
Количество спален 5
Площадь 203 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 203 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый э…
$1,18 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
TekceTekce
Коттедж 6 спален в Ermioni, Греция
Коттедж 6 спален
Ermioni, Греция
Количество спален 6
Площадь 210 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 210 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$1,89 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 3 спальни в Термисиа, Греция
Коттедж 3 спальни
Термисиа, Греция
Количество спален 3
Площадь 109 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 109 кв.м на полуострове Пелопоннес. Коттедж состоит из …
$342,406
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла в Термисиа, Греция
Вилла
Термисиа, Греция
Площадь 147 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 147 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит и…
$1,02 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 4 спальни в Ermioni, Греция
Коттедж 4 спальни
Ermioni, Греция
Количество спален 4
Площадь 350 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 350 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый э…
$649,390
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Дом 2 спальни в Municipality of Ermionida, Греция
Дом 2 спальни
Municipality of Ermionida, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Расположенная среди безмятежного пейзажа Ахладицы (Дардиза), одного из самых желанных жилых …
$740,034
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Коттедж 4 спальни в Ermioni, Греция
Коттедж 4 спальни
Ermioni, Греция
Количество спален 4
Площадь 215 м²
Продается 4-этажный коттедж площадью 215 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Цокольны…
$318,791
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 3 спальни в Термисиа, Греция
Коттедж 3 спальни
Термисиа, Греция
Количество спален 3
Площадь 124 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 124 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый э…
$543,126
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла 4 комнаты в Municipality of Ermionida, Греция
Вилла 4 комнаты
Municipality of Ermionida, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 2 720 м²
Количество этажей 2
🏡 Вилла в Греции для Golden Visa Современная экологичная вилла с видом на море в престижн…
$1,00 млн
Оставить заявку
Дом 2 спальни в Municipality of Ermionida, Греция
Дом 2 спальни
Municipality of Ermionida, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Расположенная среди безмятежного пейзажа Ахладицы (Дардиза), одного из самых желанных жилых …
$748,690
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Вилла в Ermioni, Греция
Вилла
Ermioni, Греция
Площадь 124 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 124 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит и…
$1,48 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла в Ermioni, Греция
Вилла
Ermioni, Греция
Площадь 348 м²
Продается вилла площадью 348 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида на стадии строительст…
$2,60 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Квартира 4 комнаты в Municipality of Ermionida, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Ermionida, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 159 м²
Количество этажей 3
Современный комплекс вилл рядом с пляжем, Эрмиони, Греция Предлагаются светлые виллы с собс…
$826,506
Оставить заявку

Типы недвижимости в Municipal Unit of Ermioni

дома

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Ermioni, Греция

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти