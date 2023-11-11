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Жильё в Municipal Unit of Velos, Греция

Velo
3
13 объектов найдено
Коттедж 4 спальни с камином, с кладовой, с барбекю в Velo, Греция
Коттедж 4 спальни с камином, с кладовой, с барбекю
Velo, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 259 м²
For Sale -- Residential Detached house  -- Korinthia: Velo - 259 Sq.m., 4 Bedrooms, 2 Bathro…
€120,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings в Nerantza, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings
Nerantza, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 135 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
€170,000
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с furnishings в зерно, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с furnishings
зерно, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
€160,000
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с furnishings в зерно, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с furnishings
зерно, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 136 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
€255,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Velo, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Velo, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 87 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором…
€137,000
Коттедж 2 спальни с furnishings в зерно, Греция
Коттедж 2 спальни с furnishings
зерно, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 240 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
€260,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в зерно, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
зерно, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 152 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на второ…
€210,000
Коттедж 4 спальни с furnishings в зерно, Греция
Коттедж 4 спальни с furnishings
зерно, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
€205,000
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Velo, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Velo, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 2…
€175,000
Квартира 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в фонтаны, Греция
Квартира 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
фонтаны, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 77 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором…
€117,000
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в зерно, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
зерно, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 115 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
€118,000
Коттедж 12 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в зерно, Греция
Коттедж 12 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
зерно, Греция
Комнаты 16
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 510 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 510 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
€900,000
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Nerantza, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Nerantza, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 230 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
€270,000

Типы недвижимости в Municipal Unit of Velos

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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Velos, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
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