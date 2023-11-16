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Жильё в Municipality of Pylos and Nestoras, Греция

2 объекта найдено
Вилла 4 спальни в Корони, Греция
Вилла 4 спальни
Корони, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Продажа отдельно стоящего дома, Корони, 310 кв. 3 уровня, 1rst Fu & szlig;этаж, 9 комнат, 1 …
€1,30 млн
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Метони, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Метони, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 160 кв.м на Западном Пелопоннесе. Цокольный этаж состои…
€430,000

Параметры недвижимости в Municipality of Pylos and Nestoras, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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