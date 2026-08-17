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Жилье в Municipality of Pylos and Nestor, Греция

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дома
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6 объектов найдено
Дом 3 спальни в Лаханада, Греция
Дом 3 спальни
Лаханада, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Количество этажей 2
Skouras Real Estate представляет отличную возможность приобрести недавно построенный дом в в…
$568,452
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Вилла 4 комнаты в Гиалова, Греция
Вилла 4 комнаты
Гиалова, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 184 м²
Количество этажей 2
Вилла в Гиалове — это воплощение современного комфорта и элегантности, расположенное всего в…
$1,64 млн
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Квартира 2 спальни в Глифада, Греция
Квартира 2 спальни
Глифада, Греция
Количество спален 2
Площадь 55 м²
Продается квартира площадью 55 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на втором этаже и…
$340,175
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Grekodom Development
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Вилла 6 комнат в Пилос, Греция
Вилла 6 комнат
Пилос, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 3 200 м²
Количество этажей 2
Olive Garden Villas — панорамная жизнь нового уровня Olive Garden — это камерный проект и…
$1,82 млн
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Дом 11 комнат в Пилос, Греция
Дом 11 комнат
Пилос, Греция
Число комнат 11
Количество спален 4
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 3
Available from our office is a luxurious stone villa located in the wider area of Pylos. Mad…
$1,70 млн
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Вилла 10 комнат в Гиалова, Греция
Вилла 10 комнат
Гиалова, Греция
Число комнат 10
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 1
σ & тау; & та; & ню; & каппа; & monicron; & Sigma; & мю; & гамма; & йота; & йота; и лямбда; …
$2,71 млн
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TekceTekce

Параметры недвижимости в Municipality of Pylos and Nestor, Греция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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