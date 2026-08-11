Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipal Unit of Saronikos
  4. Жилая

Жилье в Municipal Unit of Saronikos, Греция

;
2 объекта найдено
Дом 4 комнаты в Municipality of Corinth, Греция
Дом 4 комнаты
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 3/3
В окружении великолепного природного ландшафта, с панорамным видом на Саронический залив и в…
$331,936
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Sideris Real Estate
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 6 комнат в Municipality of Corinth, Греция
Вилла 6 комнат
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 327 м²
Количество этажей 3
Inside the nature-covered Amoni, an independent house of three levels with a total surface o…
$979,385
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Saronikos, Греция

с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти