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Жильё в Municipal Unit of Solygeia, Греция

дома
5
5 объектов найдено
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Municipality of Corinth, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Municipality of Corinth, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 210 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
€550,000
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Municipality of Corinth, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Municipality of Corinth, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 4 уров…
€250,000
Коттедж 7 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Municipality of Corinth, Греция
Коттедж 7 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Municipality of Corinth, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 430 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 430 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
€450,000
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Municipality of Corinth, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Municipality of Corinth, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 158 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 158 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
€389,000
Коттедж 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в форма, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
форма, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 260 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
€500,000

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Solygeia, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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