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Жильё в Пиргос, Греция

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10 объектов найдено
Вилла 4 спальни в Ксилокера, Греция
Вилла 4 спальни
Ксилокера, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Недвижимость находится в Чанакии, красивой и тихой деревне в северо-западной части Пелопонн…
€210,000
Квартира 1 спальня с furnishings в Лампети, Греция
Квартира 1 спальня с furnishings
Лампети, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 52 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором …
€80,000
Квартира 1 спальня с видом на горы, с furnishings в Пиргос, Греция
Квартира 1 спальня с видом на горы, с furnishings
Пиргос, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 60 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на третьем…
€90,000
Вилла 3 спальни с furnishings в Агиос Георгиос, Греция
Вилла 3 спальни с furnishings
Агиос Георгиос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 300 кв.м на Западном Пелопоннесе. Вилла состоит из 3 спал…
€1,50 млн
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Лампети, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Лампети, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 108 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 108 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на пятом …
€165,000
Квартира 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Пиргос, Греция
Квартира 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Пиргос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 80 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на четверт…
€130,000
Вилла 8 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Границейка, Греция
Вилла 8 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Границейка, Греция
Комнаты 13
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 600 кв.м на Западном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит …
€1,60 млн
Коттедж 1 комната с furnishings в Ластейка, Греция
Коттедж 1 комната с furnishings
Ластейка, Греция
Комнаты 1
Площадь 155 м²
Количество этажей 1
Котедж расположен в районе Агиос Иоаннис, муниципалитета города Пиргос. На большом участке п…
€690,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Границейка, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Границейка, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 81 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из…
€165,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings в Като Кавури, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings
Като Кавури, Греция
Комнаты 3
Площадь 65 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 65 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором …
€105,000

Параметры недвижимости в Пиргос, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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