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Жилье в Пиргосе, Греция

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дома
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14 объектов найдено
Коттедж 3 спальни в Агиос Иоаннис, Греция
Коттедж 3 спальни
Агиос Иоаннис, Греция
Количество спален 3
Площадь 218 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 218 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной…
$389,634
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Коттедж 2 спальни в Катаколо, Греция
Коттедж 2 спальни
Катаколо, Греция
Количество спален 2
Площадь 72 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 72 кв.м на Западном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 2 с…
$177,106
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Вилла в Агиос Иоаннис, Греция
Вилла
Агиос Иоаннис, Греция
Количество спален 5
Площадь 330 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 330 кв.м на острове Корфу. Цокольный этаж состоит из одно…
$661,197
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Коттедж 4 спальни в Пиргос, Греция
Коттедж 4 спальни
Пиргос, Греция
Количество спален 4
Площадь 230 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 230 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
$318,791
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Коттедж 3 спальни в Катаколо, Греция
Коттедж 3 спальни
Катаколо, Греция
Количество спален 3
Площадь 153 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 153 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$354,213
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Коттедж 2 спальни в Варвасаина, Греция
Коттедж 2 спальни
Варвасаина, Греция
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 80 кв.м на Западном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 2 с…
$305,357
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TekceTekce
Таунхаус в Пиргос, Греция
Таунхаус
Пиргос, Греция
Количество спален 3
Площадь 110 м²
Продается таунхаус площадью 110 кв.м на полуострове Пелопоннес. Таyнхаус расположен на 2 уро…
$306,984
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Таунхаус в Агиос Иоаннис, Греция
Таунхаус
Агиос Иоаннис, Греция
Количество спален 3
Площадь 100 м²
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пер…
$436,862
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Таунхаус в Агиос Иоаннис, Греция
Таунхаус
Агиос Иоаннис, Греция
Количество спален 3
Площадь 110 м²
Продается таунхаус площадью 110 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цок…
$1,51 млн
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Квартира 2 спальни в Пиргос, Греция
Квартира 2 спальни
Пиргос, Греция
Количество спален 2
Площадь 61 м²
Продается квартира площадью 61 кв.м на полуострове Пелопоннес. Квартира расположена на второ…
$188,913
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Коттедж 6 спален в Катаколо, Греция
Коттедж 6 спален
Катаколо, Греция
Количество спален 6
Площадь 150 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$259,756
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Таунхаус в Пиргос, Греция
Таунхаус
Пиргос, Греция
Количество спален 3
Площадь 147 м²
Продается таунхаус площадью 147 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
$330,598
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Коттедж в Агиос Иоаннис, Греция
Коттедж
Агиос Иоаннис, Греция
Площадь 177 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 177 кв.м на острове Корфу. Коттедж состоит из 4 спальны…
$692,552
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Коттедж 3 спальни в Агиос Иоаннис, Греция
Коттедж 3 спальни
Агиос Иоаннис, Греция
Количество спален 3
Площадь 260 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 260 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 3 спа…
$685,155
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Параметры недвижимости в Пиргосе, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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