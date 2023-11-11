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Жильё в Municipality of Velo and Vocha, Греция

Municipal Unit of Velos
13
Municipal Unit of Vocha
5
Velo
3
Врахатион
3
23 объекта найдено
Коттедж 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии в Municipality of Velo and Vocha, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Municipality of Velo and Vocha, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 296 м²
Этаж 1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 296 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
€500,000
Коттедж 4 спальни с камином, с кладовой, с барбекю в Velo, Греция
Коттедж 4 спальни с камином, с кладовой, с барбекю
Velo, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 259 м²
For Sale -- Residential Detached house  -- Korinthia: Velo - 259 Sq.m., 4 Bedrooms, 2 Bathro…
€120,000
Квартира 3 комнаты с видом на море, с furnishings в Bohae, Греция
Квартира 3 комнаты с видом на море, с furnishings
Bohae, Греция
Комнаты 3
Площадь 56 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 56 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на этаже …
€100,000
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кладовой в Врахатион, Греция
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кладовой
Врахатион, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 227 м²
Vrachati near Korinth detached house of 227 sq.m. 3 levels, on a plot of 500 sq.m. and in ve…
€340,000
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с кладовой, с барбекю в Врахатион, Греция
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с кладовой, с барбекю
Врахатион, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 210 м²
Vrachati near Korinth detached house of 210sq.m, partially furnished on a plot of 500sq.m. e…
€230,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings в Nerantza, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings
Nerantza, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 135 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
€170,000
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с furnishings в зерно, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с furnishings
зерно, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
€160,000
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с furnishings в зерно, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с furnishings
зерно, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 136 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
€255,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Velo, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Velo, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 87 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором…
€137,000
Коттедж 2 спальни с furnishings в зерно, Греция
Коттедж 2 спальни с furnishings
зерно, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 240 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
€260,000
Таунхаус 3 спальни с furnishings в Врахатион, Греция
Таунхаус 3 спальни с furnishings
Врахатион, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 147 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 147 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
€280,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в зерно, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
зерно, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 152 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на второ…
€210,000
Коттедж 4 спальни с furnishings в зерно, Греция
Коттедж 4 спальни с furnishings
зерно, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
€205,000
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Nerantza, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Nerantza, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 125 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
€225,000
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Velo, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Velo, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 2…
€175,000
Квартира 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в фонтаны, Греция
Квартира 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
фонтаны, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 77 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором…
€117,000
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в зерно, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
зерно, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 115 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
€118,000
Коттедж 12 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в зерно, Греция
Коттедж 12 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
зерно, Греция
Комнаты 16
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 510 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 510 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
€900,000
Коттедж 2 спальни с видом на город, с furnishings в Nerantza, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на город, с furnishings
Nerantza, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 124 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 124 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 2…
€250,000
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Nerantza, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Nerantza, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 230 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
€270,000
Квартира 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Municipality of Velo and Vocha, Греция
Квартира 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Municipality of Velo and Vocha, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 65 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на первом…
€105,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Nerantza, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Nerantza, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 159 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 159 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
€260,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Nerantza, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Nerantza, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 135 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 135 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
€220,000

Типы недвижимости в Municipality of Velo and Vocha

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Параметры недвижимости в Municipality of Velo and Vocha, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
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