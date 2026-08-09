Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipality of Velo and Vocha
  4. Жилая

Жилье в Municipality of Velo and Vocha, Греция

;
Municipal Unit of Vocha
28
Врахатион
26
Municipal Unit of Velos
12
41 объект найдено
Квартира в Врахатион, Греция
Квартира
Врахатион, Греция
Площадь 75 м²
Продается квартира площадью 75 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором…
$201,799
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла в Nerantza, Греция
Вилла
Nerantza, Греция
Количество спален 5
Площадь 500 м²
Продается 1-этажная вилла площадью 500 кв.м на полуострове Пелопоннес. Вилла состоит из 5 сп…
$2,31 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 3 спальни в Врахатион, Греция
Коттедж 3 спальни
Врахатион, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 210 м²
Vrachati near Korinth detached house of 210sq.m, partially furnished on a plot of 500sq.m. e…
$268,034
Оставить заявку
LDV InvestLDV Invest
Таунхаус в Врахатион, Греция
Таунхаус
Врахатион, Греция
Количество спален 2
Площадь 84 м²
Продается таунхаус площадью 84 кв.м на полуострове Пелопоннес на стадии строительства. Таyнх…
$247,949
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 2 спальни в Nerantza, Греция
Коттедж 2 спальни
Nerantza, Греция
Количество спален 2
Площадь 240 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 240 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
$306,984
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Квартира 1 спальня в Nerantza, Греция
Квартира 1 спальня
Nerantza, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Velo near Corinth Nerantza village, apartment of 58 sq m. elevated ground floor, on a plot o…
$96,143
Оставить заявку
Коттедж 2 спальни в Municipality of Velo and Vocha, Греция
Коттедж 2 спальни
Municipality of Velo and Vocha, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
Velo Kokkoni village in Korinth, maisonette of 160sq.m. on a plot of 190 sq.m. excellent con…
$244,727
Оставить заявку
Коттедж 3 спальни в Врахатион, Греция
Коттедж 3 спальни
Врахатион, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Vrachati village near Corinth, detached house of 80 sq.m. on a plot of 300 sq.m. with the po…
$157,324
Оставить заявку
Коттедж 2 спальни в Врахатион, Греция
Коттедж 2 спальни
Врахатион, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Vrachati village near Korinth, maisonette of 65 sq.m. furnished 1st-2nd floor, in very good …
$161,986
Оставить заявку
Таунхаус в Врахатион, Греция
Таунхаус
Врахатион, Греция
Количество спален 4
Площадь 178 м²
Продается таунхаус площадью 178 кв.м на полуострове Пелопоннес. Таyнхаус расположен на 4 уро…
$215,503
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 3 спальни в Врахатион, Греция
Коттедж 3 спальни
Врахатион, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 227 м²
Vrachati near Korinth detached house of 227 sq.m. 3 levels, on a plot of 500 sq.m. and in ve…
$343,783
Оставить заявку
Коттедж 5 комнат в Municipality of Velo and Vocha, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Velo and Vocha, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Мезонет во Врахати Коринфия находится всего в 20 метрах от моря. Этот мезонет общей площадью…
$279,195
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Sideris Real Estate
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 2 спальни в Врахатион, Греция
Квартира 2 спальни
Врахатион, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Vrachati a village near Corinth, apartment of 70 sq.m. 2nd floor airy and bright in very goo…
$139,844
Оставить заявку
Таунхаус в Врахатион, Греция
Таунхаус
Врахатион, Греция
Количество спален 3
Площадь 175 м²
Продается таунхаус площадью 175 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 4 уров…
$295,177
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж в Врахатион, Греция
Коттедж
Врахатион, Греция
Площадь 267 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 267 кв.м на полуострове Пелопоннес. Из окон открывает…
$495,898
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 5 спален в Врахатион, Греция
Коттедж 5 спален
Врахатион, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 215 м²
Vrachati village near Corinth discover this beautiful detached house of 215sq.m. in a plot o…
$326,302
Оставить заявку
Коттедж 4 спальни в Врахатион, Греция
Коттедж 4 спальни
Врахатион, Греция
Количество спален 4
Площадь 150 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м на полуострове Пелопоннес. Цокольный этаж сост…
$318,791
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 6 спален в Velo, Греция
Коттедж 6 спален
Velo, Греция
Количество спален 6
Площадь 250 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$265,659
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Таунхаус в Nerantza, Греция
Таунхаус
Nerantza, Греция
Количество спален 3
Площадь 115 м²
Продается таунхаус площадью 115 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
$230,238
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 5 спален в Врахатион, Греция
Коттедж 5 спален
Врахатион, Греция
Количество спален 5
Площадь 400 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 400 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
$944,567
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Таунхаус в Врахатион, Греция
Таунхаус
Врахатион, Греция
Количество спален 4
Площадь 136 м²
Продается таунхаус площадью 136 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
$301,081
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 2 спальни в Врахатион, Греция
Коттедж 2 спальни
Врахатион, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
For Sale -- Residential Detached house  -- Korinthia: Vocha - 75 Sq.m., 2 Bedrooms, 1 Bathro…
$110,710
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Nerantza, Греция
Квартира 1 спальня
Nerantza, Греция
Количество спален 1
Площадь 93 м²
Продается квартира площадью 93 кв.м на полуострове Пелопоннес. Квартира расположена на четве…
$161,757
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 3 спальни в Врахатион, Греция
Коттедж 3 спальни
Врахатион, Греция
Количество спален 3
Площадь 110 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 110 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$227,064
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 4 спальни в Velo, Греция
Коттедж 4 спальни
Velo, Греция
Количество спален 4
Площадь 269 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 269 кв.м на полуострове Пелопоннес. Цокольный этаж сост…
$318,791
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 12 спален в Nerantza, Греция
Коттедж 12 спален
Nerantza, Греция
Количество спален 12
Площадь 510 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 510 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
$1,06 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 4 спальни в Врахатион, Греция
Коттедж 4 спальни
Врахатион, Греция
Количество спален 4
Площадь 150 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м на полуострове Пелопоннес. Цокольный этаж сост…
$324,695
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 4 спальни в Nerantza, Греция
Коттедж 4 спальни
Nerantza, Греция
Количество спален 4
Площадь 128 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 128 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$377,827
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Таунхаус в Врахатион, Греция
Таунхаус
Врахатион, Греция
Количество спален 2
Площадь 113 м²
Продается таунхаус площадью 113 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
$318,791
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Таунхаус в Врахатион, Греция
Таунхаус
Врахатион, Греция
Количество спален 3
Площадь 145 м²
Продается таунхаус площадью 145 кв.м на полуострове Пелопоннес. Таyнхаус расположен на 2 уро…
$291,220
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски

Типы недвижимости в Municipality of Velo and Vocha

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Municipality of Velo and Vocha, Греция

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти