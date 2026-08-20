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Жилье в Municipal Unit of Vocha, Греция

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Врахатион
27
29 объектов найдено
Таунхаус в Врахатион, Греция
Таунхаус
Врахатион, Греция
Площадь 227 м²
Продается таунхаус площадью 227 кв.м на полуострове Пелопоннес. Таyнхаус расположен на 3 уро…
$340,450
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Коттедж 3 спальни в Врахатион, Греция
Коттедж 3 спальни
Врахатион, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Vrachati village near Corinth, maisonette of 140 sq.m. 3 levels (semi-basement-ground floor …
$279,688
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Коттедж в Врахатион, Греция
Коттедж
Врахатион, Греция
Площадь 267 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 267 кв.м на полуострове Пелопоннес. Из окон открывает…
$495,898
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Коттедж 4 спальни в Врахатион, Греция
Коттедж 4 спальни
Врахатион, Греция
Количество спален 4
Площадь 135 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 135 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
$295,177
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Квартира в Врахатион, Греция
Квартира
Врахатион, Греция
Площадь 75 м²
Продается квартира площадью 75 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором…
$201,799
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Коттедж 2 спальни в Врахатион, Греция
Коттедж 2 спальни
Врахатион, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Vrachati near Corinth, newly built maisonette of 88 sq.m. 1st-2nd floor, close to the beach,…
$227,246
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TekceTekce
Коттедж 4 спальни в Врахатион, Греция
Коттедж 4 спальни
Врахатион, Греция
Количество спален 4
Площадь 150 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м на полуострове Пелопоннес. Цокольный этаж сост…
$318,791
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Коттедж 3 спальни в Врахатион, Греция
Коттедж 3 спальни
Врахатион, Греция
Количество спален 3
Площадь 110 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 110 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$227,064
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Коттедж 5 спален в Врахатион, Греция
Коттедж 5 спален
Врахатион, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 215 м²
Vrachati village near Corinth discover this beautiful detached house of 215sq.m. in a plot o…
$326,302
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Коттедж 3 спальни в Врахатион, Греция
Коттедж 3 спальни
Врахатион, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 210 м²
Vrachati near Korinth detached house of 210sq.m, partially furnished on a plot of 500sq.m. e…
$268,034
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Таунхаус в Врахатион, Греция
Таунхаус
Врахатион, Греция
Количество спален 2
Площадь 84 м²
Продается таунхаус площадью 84 кв.м на полуострове Пелопоннес на стадии строительства. Таyнх…
$247,949
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Таунхаус в Врахатион, Греция
Таунхаус
Врахатион, Греция
Количество спален 4
Площадь 136 м²
Продается таунхаус площадью 136 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
$301,081
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Коттедж 2 спальни в Врахатион, Греция
Коттедж 2 спальни
Врахатион, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 136 м²
Vrachati village near Korinth, detached house of 136 sq.m. ground floor on a plot of 400 sq.…
$244,727
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Таунхаус в Врахатион, Греция
Таунхаус
Врахатион, Греция
Количество спален 4
Площадь 178 м²
Продается таунхаус площадью 178 кв.м на полуострове Пелопоннес. Таyнхаус расположен на 4 уро…
$215,503
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Таунхаус в Врахатион, Греция
Таунхаус
Врахатион, Греция
Количество спален 4
Площадь 130 м²
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на полуострове Пелопоннес. Таyнхаус расположен на 3 уро…
$507,705
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Коттедж 2 спальни в Врахатион, Греция
Коттедж 2 спальни
Врахатион, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Vrachati village near Korinth, maisonette of 65 sq.m. furnished 1st-2nd floor, in very good …
$161,986
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Таунхаус в Врахатион, Греция
Таунхаус
Врахатион, Греция
Количество спален 3
Площадь 145 м²
Продается таунхаус площадью 145 кв.м на полуострове Пелопоннес. Таyнхаус расположен на 2 уро…
$291,220
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Таунхаус в Врахатион, Греция
Таунхаус
Врахатион, Греция
Количество спален 3
Площадь 175 м²
Продается таунхаус площадью 175 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 4 уров…
$295,177
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Коттедж 4 спальни в Врахатион, Греция
Коттедж 4 спальни
Врахатион, Греция
Количество спален 4
Площадь 150 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м на полуострове Пелопоннес. Цокольный этаж сост…
$324,695
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Квартира 2 спальни в Врахатион, Греция
Квартира 2 спальни
Врахатион, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Vrachati a village near Corinth, apartment of 70 sq.m. 2nd floor airy and bright in very goo…
$139,844
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Коттедж 5 комнат в Municipality of Velo and Vocha, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Velo and Vocha, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Мезонет во Врахати Коринфия находится всего в 20 метрах от моря. Этот мезонет общей площадью…
$279,195
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Sideris Real Estate
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Коттедж 2 спальни в Врахатион, Греция
Коттедж 2 спальни
Врахатион, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
For Sale -- Residential Detached house  -- Korinthia: Vocha - 75 Sq.m., 2 Bedrooms, 1 Bathro…
$110,710
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Коттедж 3 спальни в Врахатион, Греция
Коттедж 3 спальни
Врахатион, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Vrachati village near Corinth, detached house of 80 sq.m. on a plot of 300 sq.m. with the po…
$157,324
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Квартира 2 спальни в Врахатион, Греция
Квартира 2 спальни
Врахатион, Греция
Количество спален 2
Площадь 72 м²
Продается квартира площадью 72 кв.м на полуострове Пелопоннес. Квартира расположена на второ…
$123,974
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Grekodom Development
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Таунхаус в Врахатион, Греция
Таунхаус
Врахатион, Греция
Количество спален 2
Площадь 113 м²
Продается таунхаус площадью 113 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
$318,791
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Grekodom Development
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Таунхаус в Врахатион, Греция
Таунхаус
Врахатион, Греция
Площадь 88 м²
Продается таунхаус площадью 88 кв.м на полуострове Пелопоннес. Таyнхаус расположен на 2 уров…
$217,832
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Коттедж 5 спален в Врахатион, Греция
Коттедж 5 спален
Врахатион, Греция
Количество спален 5
Площадь 400 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 400 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
$944,567
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Коттедж 3 спальни в Врахатион, Греция
Коттедж 3 спальни
Врахатион, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 227 м²
Vrachati near Korinth detached house of 227 sq.m. 3 levels, on a plot of 500 sq.m. and in ve…
$343,783
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Вилла 5 комнат в Municipality of Velo and Vocha, Греция
Вилла 5 комнат
Municipality of Velo and Vocha, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Роскошный каменный дом 300 кв.м всего в 12 минутах ходьбы от пляжа Врахати На красиво оформл…
$505,992
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Sideris Real Estate
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Типы недвижимости в Municipal Unit of Vocha

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Vocha, Греция

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
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