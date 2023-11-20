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Жильё в Municipal Unit of Paralia, Греция

дома
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4 объекта найдено
Таунхаус 5 спален с furnishings в Патры, Греция
Таунхаус 5 спален с furnishings
Патры, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уровн…
€165,000
Коттедж 5 спален с furnishings в Патры, Греция
Коттедж 5 спален с furnishings
Патры, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 306 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 306 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
€390,000
Коттедж 2 спальни с furnishings в Патры, Греция
Коттедж 2 спальни с furnishings
Патры, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на Западном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 2 …
€140,000
Коттедж 5 спален с видом на море, с furnishings в Патры, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с furnishings
Патры, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 352 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 352 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
€3,20 млн

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Paralia, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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