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Жилье в Municipal Unit of Kalavryta, Греция

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дома
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5 объектов найдено
Коттедж 4 спальни в Дросатон, Греция
Коттедж 4 спальни
Дросатон, Греция
Количество спален 4
Площадь 222 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 222 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гости…
$271,563
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Коттедж 5 спален в Дросатон, Греция
Коттедж 5 спален
Дросатон, Греция
Количество спален 5
Площадь 260 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 260 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гости…
$236,142
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 4 спальни в Дросатон, Греция
Коттедж 4 спальни
Дросатон, Греция
Количество спален 4
Площадь 148 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 148 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 спа…
$118,071
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Агентство
Grekodom Development
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 2 спальни в Калаврита, Греция
Квартира 2 спальни
Калаврита, Греция
Количество спален 2
Площадь 113 м²
Продается квартира площадью 113 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на треть…
$200,720
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 2 спальни в Калаврита, Греция
Коттедж 2 спальни
Калаврита, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Kalavryta Peloponnese settlement Kalyvitis detached house of 150 sq.m. on a plot of 1000 sq.…
$291,341
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Kalavryta, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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