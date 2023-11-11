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Жильё в Municipal Unit of Kalavryta, Греция

1 объект найдено
Квартира 2 спальни с видом на город, с furnishings в Калаврита, Греция
Квартира 2 спальни с видом на город, с furnishings
Калаврита, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 113 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 113 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на треть…
€100,000

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Kalavryta, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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