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Жилье в Municipal Unit of Lefkada, Греция

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3 объекта найдено
Вилла в Tsoukalades, Греция
Вилла
Tsoukalades, Греция
Количество спален 4
Площадь 200 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 200 кв.м на Ионических островах. Подвал состоит из одной …
$2,48 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Студия 1 комната в Lefkada Municipality, Греция
Студия 1 комната
Lefkada Municipality, Греция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 1/3
Лефкада, Ионическое море • Курортные апартаменты • Golden Visa Современные студии в новом…
$285,103
НДС
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Дом 4 комнаты в Lefkada Municipality, Греция
Дом 4 комнаты
Lefkada Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 820 м²
вилла в греции  Подробности недвижимости Расположение: Элломено, Лефкас, Ионическое море…
$619,151
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Lefkada, Греция

с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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