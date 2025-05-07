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Жильё в Municipal Unit of Lefktro, Греция

дома
3
3 объекта найдено
Дом 7 комнат в Кардамили, Греция
Дом 7 комнат
Кардамили, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Продажа мезонета, Лефктро-Кардамили, Кардамили, 140 квадратных метров.& Sigma; & epsilon; & …
$584,158
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Дом 8 комнат в Кардамили, Греция
Дом 8 комнат
Кардамили, Греция
Число комнат 8
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продажа мезонета, Лефктро-Кардамили, Агиос Николаос, 120 квадратных метров.& Sigma; & epsilo…
$379,962
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Таунхаус 4 комнаты в Риглия, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Риглия, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 131 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 131 кв.м на полуострове Пелопоннес. Таyнхаус расположен на 3 уро…
$283,527
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Lefktro, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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