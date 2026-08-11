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Жилье в Municipal Unit of Corinth, Греция

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64 объекта найдено
Квартира в Municipality of Corinth, Греция
Квартира
Municipality of Corinth, Греция
Площадь 52 м²
Продается квартира площадью 52 кв.м в Салониках. Квартира расположена на первом этаже и сост…
$192,574
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Grekodom Development
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Квартира 3 спальни в Municipality of Corinth, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 3
Площадь 106 м²
Продается квартира площадью 106 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Кв…
$442,766
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Grekodom Development
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Corinth, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продаётся превосходная угловая квартира площадью 108 кв.м, расположенная на возвышенном перв…
$327,217
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Sideris Real Estate
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TekceTekce
Квартира в Municipality of Corinth, Греция
Квартира
Municipality of Corinth, Греция
Площадь 350 м²
Новая цена!!! Предлагается на продажу квартира в элитном районе северной столицы Греции, г…
$542,718
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Grekodom Development
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Таунхаус в Municipality of Corinth, Греция
Таунхаус
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 4
Площадь 250 м²
Продается таунхаус площадью 250 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Первый э…
$944,567
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Grekodom Development
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Таунхаус в Municipality of Corinth, Греция
Таунхаус
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Продается таунхаус площадью 90 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 ур…
$218,431
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Grekodom Development
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Таунхаус в Municipality of Corinth, Греция
Таунхаус
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 4
Площадь 149 м²
Продается таунхаус площадью 149 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
$354,213
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Grekodom Development
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Таунхаус в Municipality of Corinth, Греция
Таунхаус
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 5
Площадь 242 м²
Продается таунхаус площадью 242 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольны…
$560,837
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Grekodom Development
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Таунхаус 3 комнаты в Municipality of Corinth, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Роскошный таунхаус площадью 98 кв. м с внутренним двором и парковкой в ​​тихом районе Коринф…
$347,609
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Sideris Real Estate
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Коттедж 2 спальни в Municipality of Corinth, Греция
Коттедж 2 спальни
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 2
Площадь 270 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 270 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит и…
$472,283
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Дом 3 комнаты в Municipality of Corinth, Греция
Дом 3 комнаты
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Роскошный таунхаус площадью 94 кв. м с внутренним двориком в тихом районе Коринфа, идеально …
$330,228
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Sideris Real Estate
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Коттедж 6 спален в Municipality of Corinth, Греция
Коттедж 6 спален
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 6
Площадь 385 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 385 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 2 спальных…
$472,283
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Grekodom Development
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Таунхаус в Municipality of Corinth, Греция
Таунхаус
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 3
Площадь 271 м²
Продается таунхаус площадью 271 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 4 у…
$649,390
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Таунхаус в Municipality of Corinth, Греция
Таунхаус
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 3
Площадь 150 м²
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый э…
$327,056
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Вилла в Municipality of Corinth, Греция
Вилла
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 7
Площадь 700 м²
Продается 5-этажная вилла площадью 700 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из одной кла…
$3,54 млн
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Коттедж 3 спальни в Municipality of Corinth, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 3
Площадь 236 м²
Дом расположен на трех уровнях, с площадью первого этажа 86 квадратных метров, включающего г…
$785,171
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Таунхаус в Municipality of Corinth, Греция
Таунхаус
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 4
Площадь 180 м²
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$259,756
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Квартира 3 спальни в Municipality of Corinth, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 3
Площадь 145 м²
Продается квартира площадью 145 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и со…
$295,177
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Коттедж 6 спален в Municipality of Corinth, Греция
Коттедж 6 спален
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 6
Площадь 220 м²
Продается 4-этажный коттедж площадью 220 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из одной к…
$531,319
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Дом 6 комнат в Municipality of Corinth, Греция
Дом 6 комнат
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Продаётся уникальный роскошный отдельно стоящий дом общей площадью 368 кв.м. на участке 673 …
$672,932
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Sideris Real Estate
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Коттедж 5 спален в Municipality of Corinth, Греция
Коттедж 5 спален
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 5
Площадь 300 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$2,60 млн
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Квартира 3 спальни в Municipality of Corinth, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 3
Площадь 650 м²
Продается квартира площадью 650 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и со…
$2,01 млн
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Коттедж 3 спальни в Municipality of Corinth, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 3
Площадь 380 м²
Продается 5-этажный коттедж площадью 380 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$708,425
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Corinth, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продаётся исключительная квартира площадью 111 кв.м, расположенная на приподнятом первом эта…
$373,963
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Sideris Real Estate
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Коттедж 5 спален в Municipality of Corinth, Греция
Коттедж 5 спален
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 5
Площадь 295 м²
Продается 4-этажный коттедж площадью 295 кв.м в пригороде города Салоники. Подвал состоит из…
$814,689
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Corinth, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 122 м²
Этаж 1/2
КЕХРИЕС, КВАРТИРА НА ПРОДАЖУ 122m2, 180.000€ Красивый дом, сочетающий в себе спокойствие …
$200,889
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Таунхаус в Municipality of Corinth, Греция
Таунхаус
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 3
Площадь 150 м²
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$426,661
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Квартира 3 спальни в Municipality of Corinth, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 3
Площадь 106 м²
Продается квартира площадью 106 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Кв…
$454,573
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Дом 6 комнат в Municipality of Corinth, Греция
Дом 6 комнат
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Предлагается к продаже отличный отдельно стоящий дом общей площадью 219 кв.м., расположенный…
$514,506
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Таунхаус в Municipality of Corinth, Греция
Таунхаус
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 6
Площадь 220 м²
Продается таунхаус площадью 220 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольны…
$507,705
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Corinth, Греция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
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