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Жильё в Municipal Unit of Corinth, Греция

дома
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3 объекта найдено
Коттедж 5 спален в Municipality of Corinth, Греция
Коттедж 5 спален
Municipality of Corinth, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
Этаж 1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 260 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
€290,000
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Grekodom Development
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Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Municipality of Corinth, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Corinth, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 350 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит…
€670,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Municipality of Corinth, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Municipality of Corinth, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на полуострове Пелопоннес. Таyнхаус расположен на 3 уро…
€690,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Corinth, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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