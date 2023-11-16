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Жильё в Municipality of Argos and Mykines, Греция

дома
5
6 объектов найдено
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с камином в Municipality of Argos and Mykines, Греция
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с камином
Municipality of Argos and Mykines, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
City of Corinth Sinikismos area, floor apartment of 130 sq.m. 2nd floor (detached house - wi…
€250,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings в Astros Beach, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings
Astros Beach, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 175 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уров…
€285,000
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в сухой, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
сухой, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уров…
€320,000
Вилла 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Municipality of Argos and Mykines, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Argos and Mykines, Греция
Комнаты 1
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 400 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Из окон открывается великолепный…
€800,000
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Мили, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Мили, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уровн…
€145,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Неа-Киос, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Неа-Киос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 98 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
€240,000

Параметры недвижимости в Municipality of Argos and Mykines, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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