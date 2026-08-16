Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipality of Argos and Mykines
  4. Жилая

Жилье в Municipality of Argos and Mykines, Греция

;
Municipal Unit of Lerna
3
5 объектов найдено
Коттедж в Мили, Греция
Коттедж
Мили, Греция
Площадь 400 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 400 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Из окон открываетс…
$885,531
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Таунхаус в Мили, Греция
Таунхаус
Мили, Греция
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уровн…
$171,203
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 3 спальни в Мили, Греция
Коттедж 3 спальни
Мили, Греция
Количество спален 3
Площадь 98 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 98 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
$283,370
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
International Property AlertsInternational Property Alerts
Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Municipality of Argos and Mykines, Греция
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Municipality of Argos and Mykines, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 1/2
🏛 LOFT-апартамент в сердце Афин – район Neos Kosmos под Золотую Визу   Цена: €320,000 …
$365,577
Оставить заявку
Особняк 7 комнат в Municipality of Argos and Mykines, Греция
Особняк 7 комнат
Municipality of Argos and Mykines, Греция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
- Двухэтажный исторический особняк площадью 188 кв.м с двумя магазинами на первом этаже. - …
$179,789
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Sideris Real Estate
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти

Типы недвижимости в Municipality of Argos and Mykines

дома

Параметры недвижимости в Municipality of Argos and Mykines, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти