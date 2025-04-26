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Жильё в Municipality of Southern Corfu, Греция

Municipal Unit of Meliteieis
30
Municipal Unit of Lefkimmi
10
Municipal Unit of Korissia
6
46 объектов найдено
Таунхаус 1 комната в Лефкими, Греция
Таунхаус 1 комната
Лефкими, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
На продажу выставлен таунхаус 90 кв.м в деревне Лефкимми на юге острова Корфу.Лефкимми – оди…
$123,068
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Коттедж 7 комнат в Лефкими, Греция
Коттедж 7 комнат
Лефкими, Греция
Число комнат 7
Количество спален 6
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Корфу. Первый этаж со…
$78,281
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Вилла 7 комнат в Месонги, Греция
Вилла 7 комнат
Месонги, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 360 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 360 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 спаль…
$2,40 млн
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Коттедж 1 комната в Халикоунас, Греция
Коттедж 1 комната
Халикоунас, Греция
Число комнат 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на г…
$260,936
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Grekodom Development
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Вилла 4 комнаты в Халикоунас, Греция
Вилла 4 комнаты
Халикоунас, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 155 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 155 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 спаль…
$887,182
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Коттедж 5 комнат в Stroggili, Греция
Коттедж 5 комнат
Stroggili, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 125 кв.м на острове Корфу. Цокольный этаж состоит из 2 …
$553,184
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Коттедж 1 комната в Неохораки, Греция
Коттедж 1 комната
Неохораки, Греция
Число комнат 1
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 250 кв.м на острове Корфу. Недвижимость продается с меб…
$89,762
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Квартира 2 комнаты в Мораиитика, Греция
Квартира 2 комнаты
Мораиитика, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 37 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на втором этаже и…
$93,785
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Коттедж 1 комната в Хломатиана, Греция
Коттедж 1 комната
Хломатиана, Греция
Число комнат 1
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Район Линья Это классический двухэтажный фермерский дом. На первом этаже находится полностью…
$419,081
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Вилла 6 комнат в Петрити, Греция
Вилла 6 комнат
Петрити, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 спаль…
$1,65 млн
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Таунхаус 3 комнаты в Агиос - Димитрийос, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Агиос - Димитрийос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 78 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Перв…
$119,392
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Коттедж 10 комнат в Кавос, Греция
Коттедж 10 комнат
Кавос, Греция
Число комнат 10
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 210 м²
Количество этажей 1
Продается двухэтажный дом площадью 210 кв.м у моря и с видом на море в южной части острова К…
$388,729
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Квартира 1 комната в Мораиитика, Греция
Квартира 1 комната
Мораиитика, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 57 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на первом этаже и…
$94,383
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Таунхаус 2 комнаты в Периволи, Греция
Таунхаус 2 комнаты
Периволи, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 79 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
$114,621
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Коттедж 1 комната в Неохораки, Греция
Коттедж 1 комната
Неохораки, Греция
Число комнат 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
На продажу выставлены апартаменты, состоящие из трёх квартир.На первом этаже расположены две…
$447,020
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Таунхаус 3 комнаты в Айос-Николаос, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Айос-Николаос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 70 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
$88,571
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Вилла 4 комнаты в Агиос - Димитрийос, Греция
Вилла 4 комнаты
Агиос - Димитрийос, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 152 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 152 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной с…
$2,22 млн
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Вилла 3 комнаты в Драготина, Греция
Вилла 3 комнаты
Драготина, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 110 кв.м на острове Корфу. Вилла состоит из 2 спальных ко…
$574,059
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Вилла 1 комната в Агиос - Димитрийос, Греция
Вилла 1 комната
Агиос - Димитрийос, Греция
Число комнат 1
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
На побережье с изумительным видом, продаётся вилла 250 кв.м с собственным участком 900 кв.м.…
$2,75 млн
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Коттедж 5 комнат в Агиос - Димитрийос, Греция
Коттедж 5 комнат
Агиос - Димитрийос, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 128 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гости…
$420,492
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Таунхаус 4 комнаты в Айос-Маттеос, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Айос-Маттеос, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 2/1
Продается ветхое жилье, таунхаус площадью 80 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2…
$89,404
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Коттедж 3 комнаты в Stroggili, Греция
Коттедж 3 комнаты
Stroggili, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 105 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 105 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной…
$292,248
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Коттедж 1 комната в Municipality of Southern Corfu, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Southern Corfu, Греция
Число комнат 1
Площадь 230 м²
Количество этажей 1
На продажу выставлен коттедж 230 кв.м с участком площадью 1.200 кв.м в традиционной деревне …
$520,828
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Коттедж 5 комнат в Айос-Маттеос, Греция
Коттедж 5 комнат
Айос-Маттеос, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 130 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной…
Цена по запросу
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Коттедж 1 комната в Маратиас, Греция
Коттедж 1 комната
Маратиас, Греция
Число комнат 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 150 кв.м на острове Корфу. У объекта есть кондиционер. …
$441,432
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Коттедж 6 комнат в Месонги, Греция
Коттедж 6 комнат
Месонги, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 290 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 290 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной…
$626,246
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Коттедж 3 комнаты в Лефкими, Греция
Коттедж 3 комнаты
Лефкими, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 70 кв.м на острове Корфу. Коттедж состоит из 2 спальных…
$448,810
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Вилла 11 комнат в Айос-Маттеос, Греция
Вилла 11 комнат
Айос-Маттеос, Греция
Число комнат 11
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 265 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 265 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 5 спаль…
Цена по запросу
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Коттедж 7 комнат в Ано Павлиана/Ано - Паулиана, Греция
Коттедж 7 комнат
Ано Павлиана/Ано - Паулиана, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 спа…
$359,937
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Таунхаус 1 комната в Халикоунас, Греция
Таунхаус 1 комната
Халикоунас, Греция
Число комнат 1
Площадь 104 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 104 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из …
$843,888
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Типы недвижимости в Municipality of Southern Corfu

дома

Параметры недвижимости в Municipality of Southern Corfu, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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