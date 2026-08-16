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Жилье в Municipality of West Mani, Греция

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Municipal Unit of Lefktro
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3 объекта найдено
Коттедж 3 спальни в Сайдона, Греция
Коттедж 3 спальни
Сайдона, Греция
Количество спален 3
Площадь 127 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 127 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$371,923
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Агентство
Grekodom Development
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Вилла в Неохори, Греция
Вилла
Неохори, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 326 м²
Property Code: HPS5517 - Villa FOR SALE in Lefktros Neochori for € 2.800.000 . This 326 sq.…
$3,22 млн
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Дом 8 комнат в Кардамили, Греция
Дом 8 комнат
Кардамили, Греция
Число комнат 8
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продажа мезонета, Лефктро-Кардамили, Агиос Николаос, 120 квадратных метров.& Sigma; & epsilo…
$379,962
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Типы недвижимости в Municipality of West Mani

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Параметры недвижимости в Municipality of West Mani, Греция

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