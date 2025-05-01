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Жильё в Municipal Unit of Lefkimmi, Греция

дома
10
10 объектов найдено
Коттедж 4 комнаты в Лефкими, Греция
Коттедж 4 комнаты
Лефкими, Греция
Число комнат 4
Площадь 215 м²
Количество этажей 1
Продаются два дома общей площадью 125 к.вм, расположенные в Лефкими, на юго-востоке острова …
$103,021
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Таунхаус 5 комнат в Лефкими, Греция
Таунхаус 5 комнат
Лефкими, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цок…
$346,435
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Коттедж 4 комнаты в Лефкими, Греция
Коттедж 4 комнаты
Лефкими, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гости…
$344,435
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Коттедж 7 комнат в Лефкими, Греция
Коттедж 7 комнат
Лефкими, Греция
Число комнат 7
Количество спален 6
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Корфу. Первый этаж со…
$78,281
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Коттедж 3 комнаты в Лефкими, Греция
Коттедж 3 комнаты
Лефкими, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 70 кв.м на острове Корфу. Коттедж состоит из 2 спальных…
$448,810
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Вилла 3 комнаты в Драготина, Греция
Вилла 3 комнаты
Драготина, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 110 кв.м на острове Корфу. Вилла состоит из 2 спальных ко…
$574,059
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Таунхаус 1 комната в Лефкими, Греция
Таунхаус 1 комната
Лефкими, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
На продажу выставлен таунхаус 90 кв.м в деревне Лефкимми на юге острова Корфу.Лефкимми – оди…
$123,068
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Коттедж 7 комнат в Лефкими, Греция
Коттедж 7 комнат
Лефкими, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Корфу. Цокольный этаж состоит из го…
$98,862
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Коттедж 3 комнаты в Лефкими, Греция
Коттедж 3 комнаты
Лефкими, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 97 кв.м на острове Корфу. Коттедж состоит из 2 спальных…
$92,717
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Коттедж 10 комнат в Кавос, Греция
Коттедж 10 комнат
Кавос, Греция
Число комнат 10
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 210 м²
Количество этажей 1
Продается двухэтажный дом площадью 210 кв.м у моря и с видом на море в южной части острова К…
$388,729
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Lefkimmi, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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