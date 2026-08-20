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Жилье в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция

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Municipal Unit of Xylokastro
4
Municipal Unit of Evrostina
4
27 объектов найдено
Коттедж 5 спален в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Коттедж 5 спален
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Количество спален 5
Площадь 200 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
$448,669
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Квартира 4 спальни в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Квартира 4 спальни
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Количество спален 4
Площадь 136 м²
Продается квартира площадью 136 кв.м на полуострове Пелопоннес. Квартира расположена на 2 ур…
$336,502
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Коттедж 2 спальни в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Коттедж 2 спальни
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Количество спален 2
Площадь 99 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 99 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 2 …
$2,24 млн
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Таунхаус в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Таунхаус
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Количество спален 3
Площадь 161 м²
Продается таунхаус площадью 161 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 4 уров…
$330,598
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Дом 3 комнаты в Като-Пица, Греция
Дом 3 комнаты
Като-Пица, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
ID Real Estate: 621722 - Като-Пица, дом на одну семью на всей территории 2 КУПИТЬ этажи Жила…
$358,947
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Коттедж 4 спальни в Lykoporia, Греция
Коттедж 4 спальни
Lykoporia, Греция
Количество спален 4
Площадь 180 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
$761,551
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TekceTekce
Таунхаус в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Таунхаус
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Количество спален 3
Площадь 118 м²
Продается таунхаус площадью 118 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
$371,923
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Квартира 1 спальня в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
For Sale -- Residential Apartment  -- Korinthia: Korinthia - Kentro 50 Sq.m., 1 Bedrooms, 1 …
$89,733
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Коттедж 4 спальни в Lykoporia, Греция
Коттедж 4 спальни
Lykoporia, Греция
Количество спален 4
Площадь 133 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 133 кв.м на Восточном Пелопоннесе на стадии строительст…
$531,319
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Квартира 2 спальни в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Количество спален 2
Площадь 67 м²
Продается квартира площадью 67 кв.м на полуострове Пелопоннес. Квартира расположена на перво…
$188,913
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Вилла в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Вилла
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Количество спален 4
Площадь 384 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 384 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из…
$885,531
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Таунхаус в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Таунхаус
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Количество спален 4
Площадь 160 м²
Продается таунхаус площадью 160 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 4 уров…
$200,720
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Таунхаус в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Таунхаус
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Количество спален 3
Площадь 100 м²
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на полуострове Пелопоннес на стадии строительства. Таyн…
$277,467
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Grekodom Development
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Квартира 2 спальни в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Количество спален 2
Площадь 72 м²
Продается квартира площадью 72 кв.м на полуострове Пелопоннес. Квартира расположена на треть…
$175,801
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Коттедж 3 спальни в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Количество спален 3
Площадь 170 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
$212,528
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Квартира 5 спален в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Квартира 5 спален
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
For Sale -- Residential Froor apartment  -- Korinthia: Korinthia - Kentro 180 Sq.m., 5 Bedro…
$419,532
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Таунхаус в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Таунхаус
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Количество спален 3
Площадь 110 м²
Продается таунхаус площадью 110 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уров…
$277,467
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Вилла в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Вилла
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Количество спален 5
Площадь 484 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 484 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит…
$861,917
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Коттедж 4 спальни в Lykoporia, Греция
Коттедж 4 спальни
Lykoporia, Греция
Количество спален 4
Площадь 203 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 203 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
Цена по запросу
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Коттедж 4 спальни в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Количество спален 4
Площадь 304 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 304 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
$861,917
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Коттедж 5 спален в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Коттедж 5 спален
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Количество спален 5
Площадь 250 м²
Продается 4-этажный коттедж площадью 250 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
$755,654
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Дом 3 комнаты в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Дом 3 комнаты
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Код собственности: 601199 - Дом для продажи в Evrostini Sarantapichiotika за € 190 000. Этот…
$205,113
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Коттедж 3 спальни в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Количество спален 3
Площадь 285 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 285 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
$625,776
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Квартира в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Квартира
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Площадь 50 м²
Продается квартира площадью 50 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Квартира расположе…
$80,720
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Дом 4 комнаты в Ano Loutro, Греция
Дом 4 комнаты
Ano Loutro, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Двухэтажный дом у моря 200 кв.м. в Ксилокастро. В одном из самых красивых районов Ксилокаст…
$185,649
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Sideris Real Estate
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Коттедж 5 спален в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Коттедж 5 спален
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Количество спален 5
Площадь 160 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 160 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$425,055
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Коттедж 2 спальни в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Коттедж 2 спальни
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Количество спален 2
Площадь 85 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 85 кв.м на полуострове Пелопоннес. Коттедж состоит из 2…
$165,299
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Типы недвижимости в Municipality of Xylokastro and Evrostina

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Параметры недвижимости в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция

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