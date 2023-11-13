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Греция
Жилая
Municipality of Xylokastro and Evrostina
Жильё в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Municipal Unit of Xylokastro
16
Municipal Unit of Evrostina
5
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35 объектов найдено
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Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Рис, Греция
5
2
118 м²
1
Продается таунхаус площадью 118 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
€315,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Частицы, Греция
6
3
304 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 304 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
€730,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Рис, Греция
4
1
130 м²
1
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 1 уровн…
€260,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с садом
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
3
1
127 м²
Современные резиденции на одном из пляжей Ксилокастро. 3 уровня Просто. Хорошо выложено. Ярк…
€255,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
смеющийся, Греция
4
2
200 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
€320,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с камином
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
5
2
220 м²
Xylokastro near Korinth luxury villa of 220sq.m. on a plot of 300 sq.m. 2 levels ground floo…
€270,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Частицы, Греция
6
1
200 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 200 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из…
€380,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Частицы, Греция
6
2
210 м²
1
Продается вилла площадью 210 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый уровень состоит из 2 клад…
€1,50 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с furnishings
смеющийся, Греция
3
1
77 м²
-1/1
Продается квартира площадью 77 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на цоколь…
€140,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings
смеющийся, Греция
3
1
99 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 99 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 2 …
€1,90 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings
высокомерный, Греция
3
1
83 м²
1
Продается квартира площадью 83 кв.м на Восточном Пелопоннесе на стадии строительства. Кварти…
€110,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Рис, Греция
6
2
245 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 245 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
€550,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Рис, Греция
6
1
250 м²
1
Продается 4-этажная вилла площадью 250 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит…
€640,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Рис, Греция
3
1
85 м²
1
Продается квартира площадью 85 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на первом…
€110,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
2
1
58 м²
1
Предлагается на продажу Ksilokastro apartments квартира площадью 58 кв.м. на Восточном Пелоп…
€146,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
смеющийся, Греция
5
3
161 м²
1
Продается таунхаус площадью 161 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 4 уров…
€280,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Kariotika, Греция
3
1
87 м²
4/1
Продается квартира площадью 87 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на пятом …
€160,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Kariotika, Греция
4
1
95 м²
2/1
Продается квартира площадью 95 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на третье…
€120,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с бассейном, с видом на город, с furnishings
смеющийся, Греция
3
1
63 м²
1
Продается квартира площадью 63 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на первом…
€145,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
смеющийся, Греция
5
2
215 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 215 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
€550,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Частицы, Греция
3
1
66 м²
5/1
Продается квартира площадью 66 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на шестом…
€120,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Kariotika, Греция
4
1
105 м²
5/1
Продается квартира площадью 105 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на шесто…
€160,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
высокомерный, Греция
5
2
133 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 133 кв.м на Восточном Пелопоннесе на стадии строительства…
€450,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
розовый, Греция
6
3
350 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 350 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит…
€480,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
пчела, Греция
5
3
285 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 285 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит…
€470,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Рис, Греция
4
2
90 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 90 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 3 …
€300,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Lykoporia, Греция
5
2
180 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
€790,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
розовый, Греция
5
2
170 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
€220,000
Рекомендовать
Коттедж 5 спален с видом на море, с furnishings
Дервен, Греция
9
3
210 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 210 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
€700,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
пчела, Греция
4
2
196 м²
1
Продается таунхаус площадью 196 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уров…
€180,000
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