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Жильё в Municipal Unit of Korissia, Греция

дома
6
6 объектов найдено
Коттедж 1 комната в Неохораки, Греция
Коттедж 1 комната
Неохораки, Греция
Число комнат 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
На продажу выставлены апартаменты, состоящие из трёх квартир.На первом этаже расположены две…
$447,020
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Grekodom Development
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Вилла 6 комнат в Петрити, Греция
Вилла 6 комнат
Петрити, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 спаль…
$1,65 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 1 комната в Неохораки, Греция
Коттедж 1 комната
Неохораки, Греция
Число комнат 1
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 250 кв.м на острове Корфу. Недвижимость продается с меб…
$89,762
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Агентство
Grekodom Development
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Таунхаус 3 комнаты в Айос-Николаос, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Айос-Николаос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 70 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
$88,571
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Grekodom Development
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Коттедж 1 комната в Маратиас, Греция
Коттедж 1 комната
Маратиас, Греция
Число комнат 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 150 кв.м на острове Корфу. У объекта есть кондиционер. …
$441,432
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Grekodom Development
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Таунхаус 2 комнаты в Периволи, Греция
Таунхаус 2 комнаты
Периволи, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 79 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
$114,621
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Korissia, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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