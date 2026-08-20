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Жилье в Lefkada Municipality, Греция

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Municipal Unit of Ellomenos
3
Municipal Unit of Lefkada
3
Municipal Unit of Sfakiates
3
11 объектов найдено
Студия 1 комната в Lefkada Municipality, Греция
Студия 1 комната
Lefkada Municipality, Греция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 1/3
Лефкада, Ионическое море • Курортные апартаменты • Golden Visa Современные студии в новом…
$285,103
НДС
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Вилла в Lefkada Municipality, Греция
Вилла
Lefkada Municipality, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 150 м²
Расположенная на склоне холма над всемирно известным пляжем Катисма, эта исключительная роск…
$1,73 млн
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Вилла в Lefkada Municipality, Греция
Вилла
Lefkada Municipality, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 150 м²
Расположенная на склоне холма над всемирно известным пляжем Катисма, эта исключительная роск…
$1,71 млн
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Вилла в Lefkada Municipality, Греция
Вилла
Lefkada Municipality, Греция
Площадь 420 м²
Продается вилла площадью 420 кв.м на островах Греции. Из окон открывается вид на море, на …
$2,60 млн
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Grekodom Development
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Вилла в Lefkada Municipality, Греция
Вилла
Lefkada Municipality, Греция
Площадь 656 м²
Продается вилла площадью 656 кв.м на Ионнических островах. Вилла имеет угловое расположение.…
Цена по запросу
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Grekodom Development
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Вилла в Tsoukalades, Греция
Вилла
Tsoukalades, Греция
Количество спален 4
Площадь 200 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 200 кв.м на Ионических островах. Подвал состоит из одной …
$2,48 млн
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Grekodom Development
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TekceTekce
Вилла в Влихо, Греция
Вилла
Влихо, Греция
Площадь 167 м²
Продается вилла площадью 167 кв.м на Ионических островах. Из окон открывается великолепный…
$2,18 млн
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Grekodom Development
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Вилла в Lefkada Municipality, Греция
Вилла
Lefkada Municipality, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 150 м²
Расположенная на склоне холма над всемирно известным пляжем Катисма, эта исключительная роск…
$1,73 млн
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Вилла 9 комнат в Agios Petros, Греция
Вилла 9 комнат
Agios Petros, Греция
Число комнат 9
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 119 м²
Количество этажей 2
Монотажный дом на продажу, этаж: Цокольный, 1-й (2 уровня), в районе: Святой Петер - Лефкада…
$582,630
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Дом 4 комнаты в Lefkada Municipality, Греция
Дом 4 комнаты
Lefkada Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 820 м²
вилла в греции  Подробности недвижимости Расположение: Элломено, Лефкас, Ионическое море…
$619,151
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Таунхаус 3 комнаты в Lefkada Municipality, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Lefkada Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
Renovated Maisonette in the Heart of Lefkada City – Ideal for Residential and Touristic Use …
$302,918
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Типы недвижимости в Lefkada Municipality

дома

Параметры недвижимости в Lefkada Municipality, Греция

с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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