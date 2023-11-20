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Жильё в Municipal Unit of Asini, Греция

2 объекта найдено
Коттедж 4 спальни с видом на море, с furnishings в Kantia, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с furnishings
Kantia, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 144 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
€760,000
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Agia Paraskevi, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Agia Paraskevi, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 140 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
€220,000

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Asini, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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