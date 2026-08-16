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Жилье в Municipal Unit of Asini, Греция

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2 объекта найдено
Коттедж в Дрепанон, Греция
Коттедж
Дрепанон, Греция
Площадь 272 м²
Предлагается на продажу двухэтажный коттедж 272 кв.м в местечке Левкакія , рядом с городо…
$141,685
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Агентство
Grekodom Development
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Квартира 2 комнаты в Ирия, Греция
Квартира 2 комнаты
Ирия, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 3/3
EXCLUSIVE PROPERTY OF OUR OFFICE. On the beach of Iria and just 100 m from the sea, a 50 sq.…
$111,749
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Asini, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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