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Жильё в Municipality of West Achaea, Греция

Municipal Unit of Dymi
4
4 объекта найдено
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Като Алисос, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Като Алисос, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 600 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из …
€3,75 млн
Вилла 4 спальни с furnishings в Като Алисос, Греция
Вилла 4 спальни с furnishings
Като Алисос, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 375 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 375 кв.м на Западном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит …
€1,20 млн
Вилла 5 спален с видом на море, с furnishings в Като Алисос, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с furnishings
Като Алисос, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 550 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 550 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из …
€2,20 млн
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Нифорайка, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Нифорайка, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
€500,000

Типы недвижимости в Municipality of West Achaea

дома

Параметры недвижимости в Municipality of West Achaea, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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