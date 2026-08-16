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Жилье в Municipal Unit of Xylokastro, Греция

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4 объекта найдено
Дом 3 комнаты в Като-Пица, Греция
Дом 3 комнаты
Като-Пица, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
ID Real Estate: 621722 - Като-Пица, дом на одну семью на всей территории 2 КУПИТЬ этажи Жила…
$358,947
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Дом 4 комнаты в Ano Loutro, Греция
Дом 4 комнаты
Ano Loutro, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Двухэтажный дом у моря 200 кв.м. в Ксилокастро. В одном из самых красивых районов Ксилокаст…
$185,649
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Sideris Real Estate
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Квартира 1 спальня в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
For Sale -- Residential Apartment  -- Korinthia: Korinthia - Kentro 50 Sq.m., 1 Bedrooms, 1 …
$89,733
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Квартира 5 спален в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Квартира 5 спален
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
For Sale -- Residential Froor apartment  -- Korinthia: Korinthia - Kentro 180 Sq.m., 5 Bedro…
$419,532
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Xylokastro, Греция

с гаражом
с садом
с видом на море
Недорогая
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