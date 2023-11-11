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Жильё в Municipal Unit of Xylokastro, Греция

квартиры
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16 объектов найдено
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Рис, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Рис, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 118 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
€315,000
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с садом в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с садом
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 127 м²
Современные резиденции на одном из пляжей Ксилокастро. 3 уровня Просто. Хорошо выложено. Ярк…
€255,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в смеющийся, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
смеющийся, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
€320,000
Квартира 2 спальни с furnishings в смеющийся, Греция
Квартира 2 спальни с furnishings
смеющийся, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж -1/1
Продается квартира площадью 77 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на цоколь…
€140,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings в смеющийся, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings
смеющийся, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 99 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 2 …
€1,90 млн
Коттедж 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Рис, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Рис, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 245 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 245 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
€550,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Рис, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Рис, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 85 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на первом…
€110,000
Квартира 1 спальня с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Квартира 1 спальня с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу Ksilokastro apartments квартира площадью 58 кв.м. на Восточном Пелоп…
€146,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в смеющийся, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
смеющийся, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 161 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 161 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 4 уров…
€280,000
Квартира 2 спальни с бассейном, с видом на город, с furnishings в смеющийся, Греция
Квартира 2 спальни с бассейном, с видом на город, с furnishings
смеющийся, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 63 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на первом…
€145,000
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в смеющийся, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
смеющийся, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 215 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 215 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
€550,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в пчела, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
пчела, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 285 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 285 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит…
€470,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Рис, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Рис, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 90 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 3 …
€300,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в пчела, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
пчела, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 196 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 196 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уров…
€180,000
Квартира 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в смеющийся, Греция
Квартира 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
смеющийся, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается дуплекс площадью 180 кв.м на полуострове Пелопоннес. Дуплекс расположен на 2 уровн…
€275,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Рис, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Рис, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продается дуплекс площадью 90 кв.м на полуострове Пелопоннес. Дуплекс расположен на 2 уровня…
€275,000

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Xylokastro, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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