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Жилье в Municipality of Patras, Греция

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Municipal Unit of Patras
3
Патры
3
Municipal Unit of Paralia
4
9 объектов найдено
Вилла в Municipality of Patras, Греция
Вилла
Municipality of Patras, Греция
Количество спален 6
Площадь 400 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м на полуострове Пелопоннес. Цокольный этаж состои…
$755,654
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Таунхаус в Municipality of Patras, Греция
Таунхаус
Municipality of Patras, Греция
Количество спален 5
Площадь 150 м²
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уровн…
$194,817
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Grekodom Development
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Коттедж 5 спален в Municipality of Patras, Греция
Коттедж 5 спален
Municipality of Patras, Греция
Количество спален 5
Площадь 352 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 352 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
$3,78 млн
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Grekodom Development
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TekceTekce
Коттедж 6 спален в Municipality of Patras, Греция
Коттедж 6 спален
Municipality of Patras, Греция
Количество спален 6
Площадь 350 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 350 кв.м на полуострове Пелопоннес. Подвал состоит из о…
$531,319
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Grekodom Development
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Коттедж 4 спальни в Municipality of Patras, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Patras, Греция
Количество спален 4
Площадь 360 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 360 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
$472,283
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Таунхаус в Municipality of Patras, Греция
Таунхаус
Municipality of Patras, Греция
Количество спален 3
Площадь 190 м²
Продается таунхаус площадью 190 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уровн…
$224,335
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Grekodom Development
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Коттедж 3 спальни в Municipality of Patras, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Patras, Греция
Количество спален 3
Площадь 144 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 144 кв.м на Западном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 3 …
$767,461
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Grekodom Development
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Коттедж 2 спальни в Municipality of Patras, Греция
Коттедж 2 спальни
Municipality of Patras, Греция
Количество спален 2
Площадь 100 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на Западном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 2 …
$141,685
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Grekodom Development
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Квартира 1 спальня в Municipality of Patras, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Patras, Греция
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Продается квартира площадью 50 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на третьем…
$82,650
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Типы недвижимости в Municipality of Patras

дома

Параметры недвижимости в Municipality of Patras, Греция

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