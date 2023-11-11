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Жильё в Патры, Греция

Municipal Unit of Patras
9
Municipal Unit of Paralia
4
16 объектов найдено
Таунхаус 5 спален с furnishings в Патры, Греция
Таунхаус 5 спален с furnishings
Патры, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уровн…
€165,000
Квартира 1 спальня с furnishings в Skioessa, Греция
Квартира 1 спальня с furnishings
Skioessa, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 50 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на третьем…
€90,000
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Mpalas, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Mpalas, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 240 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 4 уровн…
€210,000
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с furnishings в румынский, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с furnishings
румынский, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 190 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уровн…
€180,000
Коттедж 5 спален с furnishings в Патры, Греция
Коттедж 5 спален с furnishings
Патры, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 306 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 306 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
€390,000
Коттедж 4 спальни с furnishings в Charam, Греция
Коттедж 4 спальни с furnishings
Charam, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 360 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 360 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
€400,000
Коттедж 5 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Патры, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Патры, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 297 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 297 кв.м на Западном Пелопоннесе. Цокольный этаж состои…
€800,000
Коттедж 2 спальни с furnishings в Патры, Греция
Коттедж 2 спальни с furnishings
Патры, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на Западном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 2 …
€140,000
Коттедж 5 спален с видом на море, с furnishings в Патры, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с furnishings
Патры, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 352 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 352 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
€3,20 млн
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Platani, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Platani, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 144 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 144 кв.м на Западном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 3 …
€750,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Skioessa, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Skioessa, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 85 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на четверт…
€90,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Skioessa, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Skioessa, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 6/1
Продается квартира площадью 78 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на седьмом…
€80,000
Коттедж 2 спальни с furnishings в Mpalas, Греция
Коттедж 2 спальни с furnishings
Mpalas, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 74 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из…
€120,000
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Mpalas, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Mpalas, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 178 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 178 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уровн…
€270,000
Коттедж 7 спален с furnishings в Skioessa, Греция
Коттедж 7 спален с furnishings
Skioessa, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 170 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
€110,000
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Platani, Греция
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Platani, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м на полуострове Пелопоннес. Цокольный этаж состои…
€380,000

Типы недвижимости в Патры

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Патры, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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