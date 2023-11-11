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Жильё в Патры, Греция
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9
Municipal Unit of Paralia
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16 объектов найдено
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Таунхаус 5 спален с furnishings
Патры, Греция
6
2
150 м²
1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уровн…
€165,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с furnishings
Skioessa, Греция
2
1
50 м²
2/1
Продается квартира площадью 50 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на третьем…
€90,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Mpalas, Греция
6
2
240 м²
1
Продается таунхаус площадью 240 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 4 уровн…
€210,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с furnishings
румынский, Греция
5
2
190 м²
1
Продается таунхаус площадью 190 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уровн…
€180,000
Рекомендовать
Коттедж 5 спален с furnishings
Патры, Греция
7
4
306 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 306 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
€390,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с furnishings
Charam, Греция
5
2
360 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 360 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
€400,000
Рекомендовать
Коттедж 5 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Патры, Греция
6
2
297 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 297 кв.м на Западном Пелопоннесе. Цокольный этаж состои…
€800,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с furnishings
Патры, Греция
3
1
100 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на Западном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 2 …
€140,000
Рекомендовать
Коттедж 5 спален с видом на море, с furnishings
Патры, Греция
6
2
352 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 352 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
€3,20 млн
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Platani, Греция
4
1
144 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 144 кв.м на Западном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 3 …
€750,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Skioessa, Греция
3
1
85 м²
3/1
Продается квартира площадью 85 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на четверт…
€90,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Skioessa, Греция
3
1
78 м²
6/1
Продается квартира площадью 78 кв.м на Западном Пелопоннесе. Квартира расположена на седьмом…
€80,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с furnishings
Mpalas, Греция
3
1
74 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 74 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из…
€120,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Mpalas, Греция
6
2
178 м²
1
Продается таунхаус площадью 178 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уровн…
€270,000
Рекомендовать
Коттедж 7 спален с furnishings
Skioessa, Греция
9
2
170 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 170 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
€110,000
Рекомендовать
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Platani, Греция
10
5
400 м²
3
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м на полуострове Пелопоннес. Цокольный этаж состои…
€380,000
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