Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipality of North Kynouria
  4. Жилая

Жилье в Municipality of North Kynouria, Греция

;
дома
3
3 объекта найдено
Таунхаус в Паралия Астрос, Греция
Таунхаус
Паралия Астрос, Греция
Количество спален 3
Площадь 115 м²
Продается таунхаус площадью 115 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уров…
$354,213
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Таунхаус в Паралия Астрос, Греция
Таунхаус
Паралия Астрос, Греция
Количество спален 2
Площадь 117 м²
Продается таунхаус площадью 117 кв.м на полуострове Пелопоннес. Таyнхаус расположен на 2 уро…
$242,045
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Таунхаус в Паралия Астрос, Греция
Таунхаус
Паралия Астрос, Греция
Количество спален 3
Площадь 175 м²
Продается таунхаус площадью 175 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уров…
$448,669
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Orbis ExchangeOrbis Exchange
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Municipality of North Kynouria, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти