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Жилье в Municipal Unit of Nafplio, Греция

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дома
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5 объектов найдено
Вилла в Municipality of Nafplio, Греция
Вилла
Municipality of Nafplio, Греция
Количество спален 4
Площадь 471 м²
Продается 1-этажная вилла площадью 471 кв.м на полуострове Пелопоннес. Вилла состоит из 4 сп…
$2,13 млн
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Grekodom Development
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Коттедж 4 спальни в Municipality of Nafplio, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Nafplio, Греция
Количество спален 4
Площадь 144 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 144 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
$897,339
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Квартира 2 спальни в Municipality of Nafplio, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Nafplio, Греция
Количество спален 2
Площадь 103 м²
Продается квартира площадью 103 кв.м на полуострове Пелопоннес. Квартира расположена на втор…
$401,441
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Orbis ExchangeOrbis Exchange
Дом 3 комнаты в Municipality of Nafplio, Греция
Дом 3 комнаты
Municipality of Nafplio, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Код недвижимости: 11490 - Мезонет ПРОДАЕТСЯ в Северной Кинурии Paralio Astros за € 250.000. …
$284,879
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Дом 3 комнаты в Municipality of Nafplio, Греция
Дом 3 комнаты
Municipality of Nafplio, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
Property Code: 11138 - FOR SALE 3 Bedrooms, House of total surface 112 sq.m, on the Ground f…
$136,742
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Nafplio, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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