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Жильё в Municipal Unit of Nafplio, Греция

Нафплион
4
6 объектов найдено
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Нафплион, Греция
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Нафплион, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 190 м²
Количество этажей 2
A stone, detached house of excellent quality with amazing sea views and just 170 meters from…
€760,000
Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Нафплион, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Нафплион, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 185 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 185 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 4 уров…
€230,000
Квартира 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Aria, Греция
Квартира 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Aria, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 65 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором…
€170,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Нафплион, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Нафплион, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 1/2
Продается квартира площадью 90 кв.м на полуострове Пелопоннес. Квартира расположена на второ…
€280,000
Коттедж 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Lefkakia, Греция
Коттедж 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Lefkakia, Греция
Комнаты 1
Площадь 272 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу двухэтажный коттедж 272 кв.м в местечке Левкакія, рядом с городом На…
€120,000
Квартира 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Нафплион, Греция
Квартира 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Нафплион, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 150 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на второ…
€330,000

Типы недвижимости в Municipal Unit of Nafplio

квартиры
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Nafplio, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
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