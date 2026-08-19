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Жилье в Zakynthos Municipality, Греция

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Laganas Municipal Unit
4
Zakynthos Municipal Unit
7
13 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Zakynthos Municipality, Греция
Квартира 3 спальни
Zakynthos Municipality, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
По-настоящему необычная возможность приобрести одну из двух недавно спроектированных элитных…
$2,42 млн
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Квартира 3 спальни в Zakynthos Municipality, Греция
Квартира 3 спальни
Zakynthos Municipality, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
По-настоящему необычная возможность приобрести одну из двух недавно спроектированных элитных…
$2,42 млн
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English
Квартира 3 спальни в Zakynthos Municipality, Греция
Квартира 3 спальни
Zakynthos Municipality, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
По-настоящему необычная возможность приобрести одну из двух недавно спроектированных элитных…
$2,42 млн
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Коттедж 5 спален в Каламаки, Греция
Коттедж 5 спален
Каламаки, Греция
Количество спален 5
Площадь 225 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 225 кв.м на острове Закинф. Первый этаж состоит из 2 сп…
$1,12 млн
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Grekodom Development
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Квартира 4 спальни в Zakynthos Municipality, Греция
Квартира 4 спальни
Zakynthos Municipality, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 332 м²
Расположенная среди пышных оливковых рощ престижного полуострова Василикос, эта экстраордина…
$2,77 млн
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Коттедж 2 комнаты в Zakynthos Municipality, Греция
Коттедж 2 комнаты
Zakynthos Municipality, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 1
Дома для отдыха на Закинфе В продаже – современные дома для отдыха (площадью около 32 м²)…
$29,118
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TekceTekce
Квартира 4 спальни в Zakynthos Municipality, Греция
Квартира 4 спальни
Zakynthos Municipality, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 332 м²
Расположенная среди пышных оливковых рощ престижного полуострова Василикос, эта экстраордина…
$2,77 млн
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Вилла в Zakynthos Municipality, Греция
Вилла
Zakynthos Municipality, Греция
Площадь 3 000 м²
Количество этажей 2
Вилла в Закинфе 140 м2 - участок 3000 м2 - 3 спальни, 3 ванные комнаты - 1/6 совместное влад…
$154,417
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Коттедж 4 спальни в Катастарион, Греция
Коттедж 4 спальни
Катастарион, Греция
Количество спален 4
Площадь 300 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м на острове Закинф. Первый этаж состоит из Вт…
$495,898
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Grekodom Development
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Коттедж в Литакия, Греция
Коттедж
Литакия, Греция
Площадь 350 м²
Продаются три объекта недвижимости общей площадью 350 кв.м и складом 16 кв.м на участке площ…
$885,531
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Grekodom Development
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Квартира 4 спальни в Zakynthos Municipality, Греция
Квартира 4 спальни
Zakynthos Municipality, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 332 м²
Расположенная среди пышных оливковых рощ престижного полуострова Василикос, эта экстраордина…
$2,77 млн
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Коттедж в Планос, Греция
Коттедж
Планос, Греция
Площадь 200 м²
Продается отдельно стоящий дом 200 кв.м на участке 4700 кв.м в районе Варрес на Закинфе. …
$354,213
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Grekodom Development
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Вилла 3 комнаты в Zakynthos Municipality, Греция
Вилла 3 комнаты
Zakynthos Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Количество этажей 2
Complex of 12 high quality 2-storey houses for sale in Zakynthos Fantastic complex of 12 …
$265,053
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