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Жилье в Municipality of Ermionida, Греция

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Municipal Unit of Kranidi
25
Municipal Unit of Ermioni
15
Кранидион
4
Ermioni
5
40 объектов найдено
Коттедж 4 спальни в Municipality of Ermionida, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Ermionida, Греция
Количество спален 4
Площадь 218 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 218 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$448,669
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Коттедж 5 спален в Кранидион, Греция
Коттедж 5 спален
Кранидион, Греция
Количество спален 5
Площадь 259 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 259 кв.м на полуострове Пелопоннес. Цокольный этаж сост…
$613,968
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Квартира в Портохелион, Греция
Квартира
Портохелион, Греция
Площадь 50 м²
Продается квартира площадью 50 кв.м на полуострове Пелопоннес. Квартира расположена на второ…
$290,563
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It Is RealtyIt Is Realty
Вилла в Термисиа, Греция
Вилла
Термисиа, Греция
Количество спален 5
Площадь 500 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 500 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Цокольный …
$1,77 млн
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Вилла 4 комнаты в Municipality of Ermionida, Греция
Вилла 4 комнаты
Municipality of Ermionida, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 2 720 м²
Количество этажей 2
🏡 Вилла в Греции для Golden Visa Современная экологичная вилла с видом на море в престижн…
$1,00 млн
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Вилла в Municipality of Ermionida, Греция
Вилла
Municipality of Ermionida, Греция
Количество спален 3
Площадь 292 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 292 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
$1,65 млн
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LDV InvestLDV Invest
Коттедж 3 спальни в Термисиа, Греция
Коттедж 3 спальни
Термисиа, Греция
Количество спален 3
Площадь 124 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 124 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый э…
$543,126
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Вилла в Ermioni, Греция
Вилла
Ermioni, Греция
Площадь 124 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 124 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит и…
$1,48 млн
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Коттедж 3 спальни в Municipality of Ermionida, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Ermionida, Греция
Количество спален 3
Площадь 200 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 200 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Коттедж …
$1,00 млн
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Вилла в Municipality of Ermionida, Греция
Вилла
Municipality of Ermionida, Греция
Площадь 350 м²
-------------------------- Введение: Откройте для себя абсолютное спокойствие и традицион…
$944,567
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Вилла в Термисиа, Греция
Вилла
Термисиа, Греция
Площадь 147 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 147 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит и…
$1,02 млн
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Вилла в Портохелион, Греция
Вилла
Портохелион, Греция
Количество спален 3
Площадь 200 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м на Восточном Пелопоннесе на стадии строительства…
$1,06 млн
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Коттедж 4 спальни в Портохелион, Греция
Коттедж 4 спальни
Портохелион, Греция
Количество спален 4
Площадь 220 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 220 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый э…
$2,01 млн
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Коттедж 3 спальни в Термисиа, Греция
Коттедж 3 спальни
Термисиа, Греция
Количество спален 3
Площадь 109 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 109 кв.м на полуострове Пелопоннес. Коттедж состоит из …
$342,406
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Дом 2 спальни в Municipality of Ermionida, Греция
Дом 2 спальни
Municipality of Ermionida, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Расположенная среди безмятежного пейзажа Ахладицы (Дардиза), одного из самых желанных жилых …
$751,297
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Вилла в Портохелион, Греция
Вилла
Портохелион, Греция
Количество спален 6
Площадь 400 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Цокольный …
$5,31 млн
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Вилла в Портохелион, Греция
Вилла
Портохелион, Греция
Количество спален 4
Площадь 300 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 300 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
$2,36 млн
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Коттедж 3 спальни в Кранидион, Греция
Коттедж 3 спальни
Кранидион, Греция
Количество спален 3
Площадь 136 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 136 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый э…
$649,390
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Коттедж в Municipality of Ermionida, Греция
Коттедж
Municipality of Ermionida, Греция
Площадь 210 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 210 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$1,01 млн
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Вилла в Кранидион, Греция
Вилла
Кранидион, Греция
Количество спален 5
Площадь 270 м²
-------------------------- Оазис спокойствия и роскоши в Порто-Хели Добро пожалова…
$1,52 млн
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Вилла в Портохелион, Греция
Вилла
Портохелион, Греция
Площадь 964 м²
Предлагается к продаже 4-этажная вилла площадью 964 кв.м, расположенная в живописном курортн…
$4,66 млн
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Таунхаус в Портохелион, Греция
Таунхаус
Портохелион, Греция
Количество спален 3
Площадь 190 м²
Продается таунхаус площадью 190 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уров…
$543,126
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Коттедж 4 спальни в Ermioni, Греция
Коттедж 4 спальни
Ermioni, Греция
Количество спален 4
Площадь 350 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 350 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый э…
$649,390
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Вилла в Ermioni, Греция
Вилла
Ermioni, Греция
Площадь 348 м²
Продается вилла площадью 348 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида на стадии строительст…
$2,60 млн
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Вилла 4 комнаты в Municipality of Ermionida, Греция
Вилла 4 комнаты
Municipality of Ermionida, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 306 м²
Код недвижимости: 1912 - Дом на продажу в Краниди Агиос Аймилианос за € 780.000. Это 306 кв.…
$1,25 млн
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Вилла в Municipality of Ermionida, Греция
Вилла
Municipality of Ermionida, Греция
Количество спален 7
Площадь 650 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 650 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
$2,36 млн
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Дом 2 спальни в Municipality of Ermionida, Греция
Дом 2 спальни
Municipality of Ermionida, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Set amidst the serene landscape of Achladitsa (Dardiza), one of the most desirable residenti…
$751,297
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Вилла в Municipality of Ermionida, Греция
Вилла
Municipality of Ermionida, Греция
Количество спален 7
Площадь 1 100 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 1100 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Цокольный…
Цена по запросу
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Коттедж 5 спален в Термисиа, Греция
Коттедж 5 спален
Термисиа, Греция
Количество спален 5
Площадь 203 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 203 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый э…
$1,18 млн
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Коттедж 6 спален в Ermioni, Греция
Коттедж 6 спален
Ermioni, Греция
Количество спален 6
Площадь 210 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 210 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$1,89 млн
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Типы недвижимости в Municipality of Ermionida

дома

Параметры недвижимости в Municipality of Ermionida, Греция

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
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