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Жилье в Кранидион, Греция

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дома
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4 объекта найдено
Коттедж 5 спален в Кранидион, Греция
Коттедж 5 спален
Кранидион, Греция
Количество спален 5
Площадь 259 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 259 кв.м на полуострове Пелопоннес. Цокольный этаж сост…
$613,968
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Grekodom Development
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Коттедж 3 спальни в Кранидион, Греция
Коттедж 3 спальни
Кранидион, Греция
Количество спален 3
Площадь 136 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 136 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый э…
$649,390
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Grekodom Development
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Вилла в Кранидион, Греция
Вилла
Кранидион, Греция
Количество спален 9
Площадь 480 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 480 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
Цена по запросу
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Grekodom Development
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Вилла в Кранидион, Греция
Вилла
Кранидион, Греция
Количество спален 5
Площадь 270 м²
-------------------------- Оазис спокойствия и роскоши в Порто-Хели Добро пожалова…
$1,52 млн
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Grekodom Development
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