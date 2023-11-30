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Жильё в Кранидион, Греция

дома
3
3 объекта найдено
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Douroufi, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Douroufi, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 70 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
€140,000
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Grekodom Development
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Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Douroufi, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Douroufi, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
Продается восхитительная вилла, расположенная в одной из активно развивающихся областей Герм…
€1,29 млн
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Douroufi, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Douroufi, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 248 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 248 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Цокольный …
€990,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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