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Жилье в Municipal Unit of Ellomenos, Греция

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дома
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3 объекта найдено
Вилла в Lefkada Municipality, Греция
Вилла
Lefkada Municipality, Греция
Площадь 656 м²
Продается вилла площадью 656 кв.м на Ионнических островах. Вилла имеет угловое расположение.…
Цена по запросу
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Вилла в Lefkada Municipality, Греция
Вилла
Lefkada Municipality, Греция
Площадь 420 м²
Продается вилла площадью 420 кв.м на островах Греции. Из окон открывается вид на море, на …
$2,60 млн
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла в Влихо, Греция
Вилла
Влихо, Греция
Площадь 167 м²
Продается вилла площадью 167 кв.м на Ионических островах. Из окон открывается великолепный…
$2,18 млн
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
LDV InvestLDV Invest
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Ellomenos, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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