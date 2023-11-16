Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Жилая
  4. Municipal Unit of Ellomenos

Жильё в Municipal Unit of Ellomenos, Греция

2 объекта найдено
Коттедж 2 спальни с бассейном, с видом на горы в Муниципалитет Лефкада, Греция
Коттедж 2 спальни с бассейном, с видом на горы
Муниципалитет Лефкада, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Этаж 1/1
Продается традиционный дом площадью 160 кв.м, расположенный в деревне Катуна, на острове Леф…
€342,000
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Муниципалитет Лефкада, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Муниципалитет Лефкада, Греция
Комнаты 1
Площадь 656 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 656 кв.м на Ионнических островах. Вилла имеет угловое расположение.…
Цена по запросу

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Ellomenos, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти