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Жилье в Кьятоне, Греция

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13 объектов найдено
Таунхаус в Кьятон, Греция
Таунхаус
Кьятон, Греция
Количество спален 3
Площадь 173 м²
Продается таунхаус площадью 173 кв.м на полуострове Пелопоннес. Таyнхаус расположен на 3 уро…
$188,913
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Коттедж 4 спальни в Кьятон, Греция
Коттедж 4 спальни
Кьятон, Греция
Количество спален 4
Площадь 367 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 367 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
$708,425
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Коттедж 2 спальни в Кьятон, Греция
Коттедж 2 спальни
Кьятон, Греция
Количество спален 2
Площадь 100 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 2…
$206,624
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Квартира 2 спальни в Кьятон, Греция
Квартира 2 спальни
Кьятон, Греция
Количество спален 2
Площадь 77 м²
Продается квартира площадью 77 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором…
$171,203
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Квартира 2 спальни в Кьятон, Греция
Квартира 2 спальни
Кьятон, Греция
Количество спален 2
Площадь 104 м²
Продается квартира площадью 104 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на перво…
$425,055
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Таунхаус в Кьятон, Греция
Таунхаус
Кьятон, Греция
Количество спален 3
Площадь 196 м²
Продается таунхаус площадью 196 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уров…
$212,528
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LDV InvestLDV Invest
Квартира в Кьятон, Греция
Квартира
Кьятон, Греция
Площадь 66 м²
Продается квартира площадью 66 кв.м на полуострове Пелопоннес. Квартира расположена на пятом…
$116,560
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Таунхаус в Кьятон, Греция
Таунхаус
Кьятон, Греция
Площадь 105 м²
Продается таунхаус площадью 105 кв.м на полуострове Пелопоннес. Таyнхаус расположен на 2 уро…
$314,205
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Таунхаус в Кьятон, Греция
Таунхаус
Кьятон, Греция
Площадь 169 м²
Продается таунхаус площадью 169 кв.м на полуострове Пелопоннес. Таyнхаус расположен на 0 уро…
$366,020
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Таунхаус в Кьятон, Греция
Таунхаус
Кьятон, Греция
Площадь 58 м²
Продается таунхаус площадью 58 кв.м на полуострове Пелопоннес. Таyнхаус расположен на 2 уров…
$172,970
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Вилла в Кьятон, Греция
Вилла
Кьятон, Греция
Площадь 190 м²
Продается 1-этажная вилла площадью 190 кв.м на полуострове Пелопоннес. Вилла состоит из 4 сп…
$684,930
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Таунхаус в Кьятон, Греция
Таунхаус
Кьятон, Греция
Количество спален 3
Площадь 150 м²
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на полуострове Пелопоннес. Таyнхаус расположен на 3 уро…
$288,563
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Таунхаус в Кьятон, Греция
Таунхаус
Кьятон, Греция
Количество спален 3
Площадь 124 м²
Продается таунхаус площадью 124 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
$531,319
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