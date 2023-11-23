Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Жилая
  4. Калаврита

Жильё в Калаврита, Греция

2 объекта найдено
Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с камином в Калаврита, Греция
Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с камином
Калаврита, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Kalavryta Peloponnese settlement Kalyvitis detached house of 150 sq.m. on a plot of 1000 sq.…
€300,000
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с видом на город, с furnishings в Калаврита, Греция
Квартира 2 спальни с видом на город, с furnishings
Калаврита, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 113 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 113 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на треть…
€100,000
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Realting.com
Перейти