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Жильё в Municipal Unit of Sikyona, Греция

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13 объектов найдено
Таунхаус 2 спальни с furnishings в Paralia, Греция
Таунхаус 2 спальни с furnishings
Paralia, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 90 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уровн…
€130,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с furnishings в Кьятон, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с furnishings
Кьятон, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 124 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
€290,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Проходить, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Проходить, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 367 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 367 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
€600,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Laliotis, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Laliotis, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 75 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на третье…
€156,900
Таунхаус 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Diminio, Греция
Таунхаус 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Diminio, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уров…
€350,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Municipality of Sikyona, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Municipality of Sikyona, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 66 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на первом…
€185,000
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Проходить, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Проходить, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 162 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 162 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
€350,000
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с furnishings в Diminio, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с furnishings
Diminio, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 124 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 124 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
€299,000
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Велина, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Велина, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 125 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
€100,000
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Кьятон, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Кьятон, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 211 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 211 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
€320,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Paralia, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Paralia, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 124 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
€450,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Paralia, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Paralia, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 124 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
€440,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Paralia, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Paralia, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 104 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 104 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на перво…
€360,000

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Sikyona, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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