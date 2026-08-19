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Жилье в Municipal Unit of Sikyona, Греция

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Кьятон
13
26 объектов найдено
Таунхаус в Кьятон, Греция
Таунхаус
Кьятон, Греция
Количество спален 3
Площадь 173 м²
Продается таунхаус площадью 173 кв.м на полуострове Пелопоннес. Таyнхаус расположен на 3 уро…
$188,913
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Квартира 2 спальни в Laliotis, Греция
Квартира 2 спальни
Laliotis, Греция
Количество спален 2
Площадь 68 м²
Продается квартира площадью 68 кв.м на полуострове Пелопоннес. Квартира расположена на второ…
$171,203
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Коттедж 4 спальни в Кьятон, Греция
Коттедж 4 спальни
Кьятон, Греция
Количество спален 4
Площадь 367 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 367 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
$708,425
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Таунхаус в Laliotis, Греция
Таунхаус
Laliotis, Греция
Количество спален 5
Площадь 200 м²
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уров…
$413,248
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Таунхаус в Кьятон, Греция
Таунхаус
Кьятон, Греция
Количество спален 3
Площадь 124 м²
Продается таунхаус площадью 124 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
$531,319
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Коттедж 2 спальни в Кьятон, Греция
Коттедж 2 спальни
Кьятон, Греция
Количество спален 2
Площадь 100 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 2…
$206,624
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TekceTekce
Таунхаус в Кьятон, Греция
Таунхаус
Кьятон, Греция
Количество спален 3
Площадь 150 м²
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на полуострове Пелопоннес. Таyнхаус расположен на 3 уро…
$288,563
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Коттедж 3 спальни в Laliotis, Греция
Коттедж 3 спальни
Laliotis, Греция
Количество спален 3
Площадь 90 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 90 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 3 …
$354,213
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Таунхаус в Laliotis, Греция
Таунхаус
Laliotis, Греция
Количество спален 4
Площадь 162 м²
Продается таунхаус площадью 162 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
$413,248
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Коттедж 3 спальни в Laliotis, Греция
Коттедж 3 спальни
Laliotis, Греция
Количество спален 3
Площадь 200 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
$365,621
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Таунхаус в Кьятон, Греция
Таунхаус
Кьятон, Греция
Площадь 169 м²
Продается таунхаус площадью 169 кв.м на полуострове Пелопоннес. Таyнхаус расположен на 0 уро…
$366,020
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Таунхаус в Кьятон, Греция
Таунхаус
Кьятон, Греция
Площадь 105 м²
Продается таунхаус площадью 105 кв.м на полуострове Пелопоннес. Таyнхаус расположен на 2 уро…
$314,205
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Таунхаус в Кьятон, Греция
Таунхаус
Кьятон, Греция
Количество спален 3
Площадь 196 м²
Продается таунхаус площадью 196 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уров…
$212,528
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Таунхаус в Кьятон, Греция
Таунхаус
Кьятон, Греция
Площадь 58 м²
Продается таунхаус площадью 58 кв.м на полуострове Пелопоннес. Таyнхаус расположен на 2 уров…
$172,970
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Таунхаус в Laliotis, Греция
Таунхаус
Laliotis, Греция
Количество спален 5
Площадь 302 м²
Продается таунхаус площадью 302 кв.м на полуострове Пелопоннес. Таyнхаус расположен на 3 уро…
$480,602
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Коттедж 4 спальни в Laliotis, Греция
Коттедж 4 спальни
Laliotis, Греция
Количество спален 4
Площадь 180 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м на полуострове Пелопоннес. Цокольный этаж сост…
$326,166
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Вилла в Кьятон, Греция
Вилла
Кьятон, Греция
Площадь 190 м²
Продается 1-этажная вилла площадью 190 кв.м на полуострове Пелопоннес. Вилла состоит из 4 сп…
$684,930
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Sikyona, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Sikyona, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/5
Продаётся квартира площадью 50 кв.м в Киато, Коринфия, в отличном месте всего в 460 метрах о…
$65,282
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Sideris Real Estate
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Квартира в Кьятон, Греция
Квартира
Кьятон, Греция
Площадь 66 м²
Продается квартира площадью 66 кв.м на полуострове Пелопоннес. Квартира расположена на пятом…
$116,560
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Таунхаус в Laliotis, Греция
Таунхаус
Laliotis, Греция
Количество спален 4
Площадь 198 м²
Продается таунхаус площадью 198 кв.м на полуострове Пелопоннес. Таyнхаус расположен на 3 уро…
$389,634
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Таунхаус в Laliotis, Греция
Таунхаус
Laliotis, Греция
Количество спален 4
Площадь 130 м²
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 1 уровн…
$330,598
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Квартира 2 спальни в Кьятон, Греция
Квартира 2 спальни
Кьятон, Греция
Количество спален 2
Площадь 77 м²
Продается квартира площадью 77 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором…
$171,203
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Коттедж 3 спальни в Laliotis, Греция
Коттедж 3 спальни
Laliotis, Греция
Количество спален 3
Площадь 200 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$649,390
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Коттедж 4 спальни в Laliotis, Греция
Коттедж 4 спальни
Laliotis, Греция
Количество спален 4
Площадь 245 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 245 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
$649,390
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Квартира 2 спальни в Кьятон, Греция
Квартира 2 спальни
Кьятон, Греция
Количество спален 2
Площадь 104 м²
Продается квартира площадью 104 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на перво…
$425,055
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Таунхаус в Laliotis, Греция
Таунхаус
Laliotis, Греция
Количество спален 2
Площадь 85 м²
Продается таунхаус площадью 85 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уровн…
$247,949
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Типы недвижимости в Municipal Unit of Sikyona

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Sikyona, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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