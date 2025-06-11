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Квартиры с бассейном в периферии Центральной Македония, Греция

Салоники
103
Municipality of Thessaloniki
333
Thessaloniki Municipal Unit
330
Kassandra Municipality
281
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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Пефкохори, Греция
Квартира 4 комнаты
Пефкохори, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 2 765 м²
Этаж 1/1
Отличная угловая квартира на первом этаже, доступная для продажи, идеально подходит для тех,…
$156,640
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Агентство
Stegi Real Estate
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Типы недвижимости в периферии Центральной Македония

многоуровневые квартиры
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в периферии Центральной Македония, Греция

с гаражом
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