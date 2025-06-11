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Квартиры с видом на море в периферии Центральной Македония, Греция

Салоники
103
Municipality of Thessaloniki
333
Thessaloniki Municipal Unit
330
Kassandra Municipality
281
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20 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Пефкохори, Греция
Квартира 4 комнаты
Пефкохори, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 2 765 м²
Этаж 1/1
Отличная угловая квартира на первом этаже, доступная для продажи, идеально подходит для тех,…
$156,640
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Stegi Real Estate
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Квартира 2 спальни в Ханиотис, Греция
Квартира 2 спальни
Ханиотис, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Код недвижимости: 4-969 - Продается квартира в Паллини Чаньотис за € 435 000. Это 60 кв. Ква…
$550,703
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Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Криопиги, Греция
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Криопиги, Греция
Число комнат 4
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 3
Этот впечатляющий летний дом плюс бизнес, это 400 кв. М плюс 200-метровая галерея на участке…
$1,05 млн
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Квартира 2 спальни в Ханиотис, Греция
Квартира 2 спальни
Ханиотис, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
This lovely, recently semi-renovated apartment, offers sea views towards Sithonia and beachf…
$427,017
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Квартира 2 спальни в Пефкохори, Греция
Квартира 2 спальни
Пефкохори, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
INVESTMENT OPPORTUNITY WITH A PRIME LOCATION!!! Situated on the beachfront from the sea in a…
$322,850
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 7/8
Продается: квартира 130 кв.м. на 7 этаже (не последнем) в центре города на Эрму. Она состоит…
$519,748
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Квартира 4 комнаты в Ханиотис, Греция
Квартира 4 комнаты
Ханиотис, Греция
Число комнат 4
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 2/3
RESIDENCE   Location –  Chanioti ( 100m from the sea )   Available for sale furn…
$157,797
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Stegi Real Estate
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Многоуровневые квартиры 5 спален в Молес Каливес, Греция
Многоуровневые квартиры 5 спален
Молес Каливес, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 2
Dream living in front of the beach with 2 apartments in total of 148 sq.m. in total.  The ap…
$878,537
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Квартира 2 спальни в Ханиотис, Греция
Квартира 2 спальни
Ханиотис, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
An opulent penthouse apartment this is centrally situated in the vibrant Halkidiki borough o…
$351,821
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Квартира 2 комнаты в Simantra, Греция
Квартира 2 комнаты
Simantra, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 3
Закрытая резиденция с бассейнами в 600 метрах от моря, Халкидики, Греция Предлагаются апарт…
$159,758
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Кондо 2 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Кондо 2 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 1/3
1-комнатная квартира в элитной резиденции на берегу моря недалеко от Салоник. В резиденции …
$234,037
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ADRIONIKA CONSULTING
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Квартира 1 спальня в Каландра, Греция
Квартира 1 спальня
Каландра, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/1
Dream Living with this gorgeous corner apartment for sale in Posidi ideal for summer living …
$141,358
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Квартира 4 спальни в Неа-Скиони, Греция
Квартира 4 спальни
Неа-Скиони, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 166 м²
This fabulous corner beachfront villa enjoys a central and quiet location in one of Nea Skio…
$1,32 млн
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Многоуровневые квартиры 2 спальни в Пефкохори, Греция
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Пефкохори, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
INVESTMENT OPPORTUNITY WITH A PRIME LOCATION!!! Situated on the beachfront from the sea in a…
$310,994
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Квартира 2 спальни в Пефкохори, Греция
Квартира 2 спальни
Пефкохори, Греция
Количество спален 2
Welcome, Home!  Enter this 50 m  home and be greeted by a  living room & kitchen and walk ou…
$358,250
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Квартира 6 спален в Сивири, Греция
Квартира 6 спален
Сивири, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
Код недвижимости: 3-1065 - Мезонет ПРОДАЕТСЯ в Кассандре Сивири за € 650.000 . Это 320 кв. М…
$723,749
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Квартира 3 комнаты в Ханиотис, Греция
Квартира 3 комнаты
Ханиотис, Греция
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 2/2
РЕЗИДЕНЦИЯ Расположение – Ханиоти (100 метров от моря)     Продается квартира на…
$281,237
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Stegi Real Estate
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English, Русский, Ελληνικά
Квартира 1 спальня в Каландра, Греция
Квартира 1 спальня
Каландра, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/1
Dream Living with this gorgeous apartment for sale in Posidi ideal for summer living and onl…
$141,358
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Квартира 2 спальни в Палиури, Греция
Квартира 2 спальни
Палиури, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Код недвижимости: 4 - 677 - Мезонет на продажу в Паллини Палиури для € 153.000. Это 85 кв. М…
$167,968
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Квартира 1 спальня в Сивири, Греция
Квартира 1 спальня
Сивири, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Living on the beach with this amazing apartment on the ground level with 60 sq meters of liv…
$231,059
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Типы недвижимости в периферии Центральной Македония

многоуровневые квартиры
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в периферии Центральной Македония, Греция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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