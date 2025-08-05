Об агентстве

Группа компаний «GulfStream» – интернациональная команда.

За более чем восемь лет работы нашего агентства недвижимости нашими добрыми друзьями и клиентами стали более 6000 семей из разных стран. Более 1000 из них приобрели с нашей помощью недвижимость, а более 200 доверили нам ремонт своих квартир и мы успешно себя зарекомендовали.

За последние четыре года деятельности по управлению арендой нашему агентству доверили недвижимость общей стоимостью более 4 000 000 $, а более 4000 семей арендовали через нас комфортное жильё.