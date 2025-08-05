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GulfStream

Грузия, Батуми
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2017
На платформе
На платформе
3 года
Языки общения
Языки общения
English, Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
gulfstream.ge
Время работы
Закрыто сейчас
Об агентстве

Группа компаний «GulfStream» – интернациональная команда.

За более чем восемь лет работы нашего агентства недвижимости нашими добрыми друзьями и клиентами стали более 6000 семей из разных стран. Более 1000 из них приобрели с нашей помощью недвижимость, а более 200 доверили нам ремонт своих квартир и мы успешно себя зарекомендовали.

За последние четыре года деятельности по управлению арендой нашему агентству доверили недвижимость общей стоимостью более 4 000 000 $, а более 4000 семей арендовали через нас комфортное жильё.

Услуги

🔶Жилая/Коммерческая/Загородная недвижимость;
🔷Покупка/Продажа/Аренда;
🔷Управление недвижимостью;
🔷Ремонт недвижимости с чёрного и белого каркаса под ключ;
🔷Юридическое сопровождение;
🔷Оценка имущества для получения ВНЖ;
🔷Консалтинговые услуги;
🔷Бесплатные подбор и консультации;
🎯 Более 8 лет опыта.

Наши партнеры
2 агента 1 застройщик 1 агентство
Новостройки
Смотреть все 37 новостроек
Коттеджный поселок Diamond Star Group
Коттеджный поселок Diamond Star Group
Коттеджный поселок Diamond Star Group
Коттеджный поселок Diamond Star Group
Коттеджный поселок Diamond Star Group
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Коттеджный поселок Diamond Star Group
Чарнали, Грузия
от
$159,000
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 3
Ахалсопели ближайший пригород Батуми, 7 минут езды до города.  Дом построен на ровном рельефе. В 3-х минутах езды самый чистый пляж в Аджарии. Уникальный микроклимат благодаря эвкалиптовым и цитрусовым деревьям. Закрытая охраняемая территория под видеонаблюдением, с доступом к камерам он…
Агентство
GulfStream
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Вилла ECO Hotels
Вилла ECO Hotels
Вилла ECO Hotels
Вилла ECO Hotels
Вилла ECO Hotels
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Вилла ECO Hotels
Григолети, Грузия
от
$310,000
Год сдачи 2027
Количество этажей 4
Продаются виллы в Григолети в комплексе ECO Hotels. Проект курорта Armoniya отличается уникальным дизайном вилл и роскошных номеров на берегу Чёрного моря. Каждая из 34 вилл имеет собственный кадастровый код, так как все виллы являются уединёнными и приватными. Первоначальный взнос сос…
Агентство
GulfStream
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Жилой комплекс RP Blue
Жилой комплекс RP Blue
Жилой комплекс RP Blue
Жилой комплекс RP Blue
Жилой комплекс RP Blue
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Жилой комплекс RP Blue
Батуми, Грузия
от
$43,670
Год сдачи 2026
Количество этажей 29
Квартиры Real Palace Blue, доступны в рассрочку до конца 2026 года. Первый взнос от 13100$ до 53708$ Также можно приобрести парковочное место от 17000$ до 20000$ в рассрочку, первый взнос от 4500$ до 8700$ Real Palace Blue — современный многоэтажный жилой комплекс премиум-класса, располо…
Агентство
GulfStream
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Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
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Многоквартирный жилой дом "Lux Blue Wave" (СС)
Батуми, Грузия
от
$49,665
Количество этажей 6
🔹ЖК Lux Blue Wave в Батуми — уникальный проект, который занимает центральное положение в курортном городе. Эта новостройка представляет собой идеальное сочетание современного стиля и комфорта, обеспечивая своим резидентам изысканное проживание на берегу Черного моря. 🔹Преимущества престижное…
Агентство
GulfStream
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Жилой комплекс OXY Residence
Жилой комплекс OXY Residence
Жилой комплекс OXY Residence
Жилой комплекс OXY Residence
Жилой комплекс OXY Residence
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Жилой комплекс OXY Residence
Батуми, Грузия
от
$39,580
Год сдачи 2028
Количество этажей 14
Агентство недвижимости «GULFSTREAM» представляет новый инвестиционно-жилой проект OXY Residence — современный жилой комплекс с высоким инвестиционным потенциалом от Barceló Hotels Group, расположенный всего в 150 метрах от береговой линии моря. Нижние этажи комплекса занимает 4★ отель под б…
Агентство
GulfStream
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Квартиры
Смотреть все 1 639 объектов
Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 5/15
Продаётся просторная, тёплая, газифицированная квартира с выделенной кухней в жилом комплекс…
$59,900
Квартира 3 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 3 комнаты
Батуми
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 3/21
Продаётся уютная и светлая трёхкомнатная квартира в жилом комплексе Next Orange One от одног…
$149,900
Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 17/44
Продаётся просторная и светлая студия в жилом комплексе Orbi Beach Tower, расположенном на п…
$62,900
Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 19/36
Продаётся очень уютная и светлая квартира с панорамным видом на город и горы в элитном жилом…
$88,000
Дома
Смотреть все 54 объекта
Дом 4 комнаты в Батуми, Грузия
Дом 4 комнаты
Батуми
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Количество этажей 3
Продаётся уютный таунхаус в современном комплексе Polo Villas, расположенном в районе Аэропо…
$249,000
Коттедж 7 комнат в Цихисдзири, Грузия
Коттедж 7 комнат
Цихисдзири
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 3
Продаётся недостроенный трёхэтажный дом. Площадь земельного участка — 663 м². Статус земли —…
$300,000
Дом 12 комнат в Батуми, Грузия
Дом 12 комнат
Батуми
Число комнат 12
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 670 м²
Количество этажей 4
Продаётся просторный четырёхэтажный дом в Старом городе, расположенный на земельном участке …
$1,45 млн
Вилла 3 комнаты в Кобулети, Грузия
Вилла 3 комнаты
Кобулети
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Количество этажей 2
Продаётся вилла в коттеджном посёлке Kobuleti Village, всего в 100 метрах от моря и просторн…
$180,000
Коммерческая недвижимость
Смотреть все 31 объект
Коммерческое помещение 6 186 м² в Уреки, Грузия
Коммерческое помещение 6 186 м²
Уреки
Площадь 6 186 м²
Продаётся большой, ровный инвестиционный земельный участок несельскохозяйственного назначени…
$500,000
Ресторан, кафе 324 м² в Батуми, Грузия
Ресторан, кафе 324 м²
Батуми
Площадь 324 м²
Количество этажей 1
Продаются три действующих кафе в городе Ахалкалаки. Готовый бизнес в оживлённой локации с в…
$450,000
Коммерческое помещение 294 м² в Батуми, Грузия
Коммерческое помещение 294 м²
Батуми
Площадь 294 м²
Количество этажей 1
Status House — современный жилой комплекс в районе Нового Бульвара Батуми, всего в 270 метра…
$792,666
Коммерческое помещение 39 м² в Батуми, Грузия
Коммерческое помещение 39 м²
Батуми
Площадь 39 м²
Количество этажей 8
Продаётся коммерческое помещение в месте с высокой проходимостью. Благодаря высоким потолка…
$84,500
Земельные участки
Смотреть все 62 объекта
Участок земли в Анаклиа, Грузия
Участок земли
Анаклиа
Продаётся ровный земельный участок несельскохозяйственного назначения в одном из самых живоп…
$53,000
Участок земли в Тхилнари, Грузия
Участок земли
Тхилнари
Продаётся земельный участок (не сельскохозяйственного назначения), расположенный в 15 киломе…
$214,000
Участок земли в Тхилнари, Грузия
Участок земли
Тхилнари
Продаётся земельный участок сельскохозяйственного назначения, расположенный в 15 километрах …
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Участок земли в 3, Грузия
Участок земли
Продаётся земельный участок несельскохозяйственного (коммерческого) назначения, который може…
$155,000
Наши агенты в Грузии
Екатерина Бачерикова
Екатерина Бачерикова
1 846 объектов
Роман Мировой
Роман Мировой
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Basidon
Грузия, Батуми
Год основания компании 2006
Жилая недвижимость 4
Cтаж работы более 15 лет, консультации и полный пакет услуг по недвижимости.
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Geos
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Агентство недвижимости «GEOS» - это прибалтийская компания с опытом работы на европейском рынке. Мы защищая интересы клиента и уделяя максимум внимания его проблемам оказываем помощь при покупке, продаже и аренде жилой недвижимости. Работаем со всем спектром компаний на рынках новостроек и г…
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RECOM
Грузия, Батуми
Год основания компании 2019
Жилая недвижимость 500
Опытные специалисты нашей компании помогут Вам выбрать и приобрести недвижимость на условиях, которые устраивают в первую очередь Вас. Компания Recom удовлетворит Вашу потребность в безопасном и комфортном жилье. Наша миссия – сделать Ваш выбор оптимальным, используя приобретенный опыт…
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English, Русский
PRO Silver
Geo Estate
Грузия, Тбилиси
Год основания компании 2018
Новостройки 88 Жилая недвижимость 661 Коммерческая недвижимость 4 Долгосрочная аренда 30
Geo Estate – международное агентство инвестиционной недвижимости с 2018 года. Мы специализируемся на перспективных рынках Грузии (Тбилиси, Батуми), ОАЭ, Бали и Пхукета, помогая клиентам выгодно инвестировать в зарубежную недвижимость и решать миграционные вопросы.  Наша цель – сделать инв…
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MBG Group
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Год основания компании 2012
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Компания «MBG Group» была основана в 2015 году. Она прошла долгий и трудный путь, чтобы занять достойное место в конкурентной среде и стать одним из самых успешных примеров. Компания постоянно обновляется, внимательно следит за рынком недвижимости, следит за законодательными новшествами в эт…
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