Группа компаний «GulfStream» – интернациональная команда.
За более чем восемь лет работы нашего агентства недвижимости нашими добрыми друзьями и клиентами стали более 6000 семей из разных стран. Более 1000 из них приобрели с нашей помощью недвижимость, а более 200 доверили нам ремонт своих квартир и мы успешно себя зарекомендовали.
За последние четыре года деятельности по управлению арендой нашему агентству доверили недвижимость общей стоимостью более 4 000 000 $, а более 4000 семей арендовали через нас комфортное жильё.
🔶Жилая/Коммерческая/Загородная недвижимость;
🔷Покупка/Продажа/Аренда;
🔷Управление недвижимостью;
🔷Ремонт недвижимости с чёрного и белого каркаса под ключ;
🔷Юридическое сопровождение;
🔷Оценка имущества для получения ВНЖ;
🔷Консалтинговые услуги;
🔷Бесплатные подбор и консультации;
🎯 Более 8 лет опыта.