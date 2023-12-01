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Жильё в Озургетский муниципалитет, Грузия

2 объекта найдено
Квартира в Шекветили, Грузия
Квартира
Шекветили, Грузия
Новое направление на побережье Черного моря, созданное для активного отдыха в любое время го…
Цена по запросу
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Аталанта
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Дом 5 спален в Шекветили, Грузия
Дом 5 спален
Шекветили, Грузия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Продается дом или готовый бизнес в Шекветели. 100 метров от моря Дом расположен в окружении …
€105,489
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Параметры недвижимости в Озургетский муниципалитет, Грузия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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