  1. Realting.com
  2. Застройщики
  3. Dreamland Oasis Chakvi

Dreamland Oasis Chakvi

Грузия, Озургети
;
Оставить заявку
Тип компании
Тип компании
Застройщик
На платформе
На платформе
3 года 8 месяцев
Языки общения
Языки общения
English, Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
dreamlandoasis.ge
Мы в соцсетях
О застройщике

Dreamland Oasis в Чакви – это первый жилой и оздоровительный комплекс премиум-класса в Грузии. Здесь, Вы как будто находитесь в небольшом курортном городе со своей  собственной инфраструктурой, которая разработана таким образом, чтобы обеспечить Ваш максимальный комфорт во время отдыха, не выходя за пределы комплекса.

В комплексе есть объекты как для активного отдыха, так и для расслабляющего. К ним относятся бассейны, аквапарк, бары и рестораны, детские игровые площадки, охраняемый пляж, бульвар, боулинг, игровой зал, кинотеатры 3D, 7D и 9D, теннисные корты, футбольное поле, баскетбольная и воллейбольная площадки, кальянная, караоке и др.

Проект Dreamland Oasis в Аджарии осуществляется при участии крупнейшей европейской инвестиции. Учредителем является Австрийская компания «Albereta», которой принадлежит 82,7% акций, остальные 17,3% акций принадлежат Грузинским инвесторам. На данном этапе инвестиции в проект превышают 70 миллионов долларов США, а к 2023 году общая сумма инвестиций составит около 94 миллионов долларов США. После завершения проекта Dreamland Oasis Chakvi, компания планирует реализовать крупные проекты в других регионах Грузии

Наши агенты в Грузии
Maka Sikharulidze
Maka Sikharulidze
8 объектов
Gvantsa Shengelia
Gvantsa Shengelia
5 объектов
Другие застройщики
Esteco
Грузия, Тбилиси
Новостройки 2 Жилая недвижимость 3
Esteco - строительство домов в Грузии!  Мы представляем Вам эксклюзивный проект коттеджного мини-комплекса, который находится в пригороде приморского города Батуми!  Esteco - это гарантия высокого качества и комфортной жизни!
Оставить заявку
BLOX
Грузия, Тбилиси
Новостройки 1 Жилая недвижимость 6 Коммерческая недвижимость 1
BLOX работает на рынке девелопмента недвижимости в Грузии с 2016 года и каждый день создает новые комфортные условия жизни. Нашим приоритетом является обеспечение наших клиентов безопасными, отвечающими европейским стандартам, высококачественными жилыми помещениями, построенными в зеленых и …
Оставить заявку
European Village
Грузия, Батуми
Год основания компании 2018
Новостройки 1 Жилая недвижимость 2
European Village - единственная в западной Грузии компания, которая специализируется на строительстве элитных вилл по европейским технологиям для комфортной жизни и инвестиций. Мы создаем только продукты с быстрой капитализацией и высокой инвестиционной привлекательностью. Мы придумываем …
Оставить заявку
Seashell
Грузия, Сарпи
Год основания компании 2022
Новостройки 1
Проект SeaShell реализуется молодой и амбициозной компанией Batumi Gold, объединяющей профессионалов из Европы с многолетним опытом. Мы используем свои лучшие знания и опыт для создания вилл высочайшего уровня качества. Объект создается по европейским стандартам и технологиям лучшими специал…
Оставить заявку
Like House
Грузия, Батуми
Год основания компании 2007
Жилая недвижимость 2
За 15 лет деятельности компании Like House возведено более 248 500 квадратных метров жилого фонда в Батуми. На счету компании 12 завершенных проектов и 1 на стадии строительства. Компания Like House осуществляет полный комплекс строительно-монтажных работ по возведению зданий и сооружений…
Оставить заявку
Назад Оставить заявку
Realting.com
Перейти