О застройщике

Dreamland Oasis в Чакви – это первый жилой и оздоровительный комплекс премиум-класса в Грузии. Здесь, Вы как будто находитесь в небольшом курортном городе со своей собственной инфраструктурой, которая разработана таким образом, чтобы обеспечить Ваш максимальный комфорт во время отдыха, не выходя за пределы комплекса.

В комплексе есть объекты как для активного отдыха, так и для расслабляющего. К ним относятся бассейны, аквапарк, бары и рестораны, детские игровые площадки, охраняемый пляж, бульвар, боулинг, игровой зал, кинотеатры 3D, 7D и 9D, теннисные корты, футбольное поле, баскетбольная и воллейбольная площадки, кальянная, караоке и др.

Проект Dreamland Oasis в Аджарии осуществляется при участии крупнейшей европейской инвестиции. Учредителем является Австрийская компания «Albereta», которой принадлежит 82,7% акций, остальные 17,3% акций принадлежат Грузинским инвесторам. На данном этапе инвестиции в проект превышают 70 миллионов долларов США, а к 2023 году общая сумма инвестиций составит около 94 миллионов долларов США. После завершения проекта Dreamland Oasis Chakvi, компания планирует реализовать крупные проекты в других регионах Грузии