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Жилье в Аджарской Автономной Республике, Грузия

;
Батуми
559
Кобулети
80
Чакви
64
kveda sameba
4
4 815 объектов найдено
Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Premium Premium
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 17/19
❗️СРОЧНАЯ ПРОДАЖА ❗️ Уникальный Лот - Студия с Премиум Комплектацией в Комплексе - La Bat…
$39,900
НДС
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Квартира 2 комнаты в Батуми, Грузия
Premium Premium
Квартира 2 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 15/27
Продаётся квартира с отдельной спальней с видом на море и горы. Комплекс премиум класса расп…
$53,000
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Квартира 2 комнаты в Батуми, Грузия
Premium Premium
Квартира 2 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 15/27
Продаётся квартира с отдельной спальней с видом на море и горы. Комплекс премиум класса рас…
$52,000
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 4 спальни в Батуми, Грузия
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Квартира 4 спальни
Батуми, Грузия
Количество спален 4
Площадь 165 м²
Этаж 15/17
#Продается в Батуми!   ул. Пушкина,162     4+1   165 кв.м  15 этаж   …
$358,000
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Estate Batumi Jylia
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Русский
Квартира в Батуми, Грузия
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Квартира
Батуми, Грузия
Площадь 68 м²
Этаж 16
Квартира площадью 68 м2 в Батуми, Грузия, в 20 м от моря, этаж 16, полностью меблирована и г…
$250,000
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Частный продавец
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Квартира 2 спальни в Батуми, Грузия
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Квартира 2 спальни
Батуми, Грузия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены…
$92,800
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Студия 1 спальня в Чакви, Грузия
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Студия 1 спальня
Чакви, Грузия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены…
$126,684
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
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Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены…
$114,022
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
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Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены…
$112,040
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Квартира 2 спальни в Кобулети, Грузия
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Квартира 2 спальни
Кобулети, Грузия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены…
$213,312
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Квартира 2 спальни в Батуми, Грузия
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Квартира 2 спальни
Батуми, Грузия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены…
$306,000
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Квартира 2 спальни в Чакви, Грузия
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Квартира 2 спальни
Чакви, Грузия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены…
$195,770
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
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Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 20/25
Продаётся уютная студия с прямым видом на море в элитном жилом комплексе NBG Panorama. В кв…
$64,000
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Квартира 2 комнаты в Батуми, Грузия
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Квартира 2 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 11/27
Вид на горы. Комплекс расположен в районе Нового бульвара, всего в 5 минутах ходьбы от Бату…
$39,500
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Квартира 4 комнаты в Батуми, Грузия
UP UP
Квартира 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 27/38
Четырёхкомнатная квартира 110 м² в 40-этажном комплексе в Новом Батуми. До моря — 200 метров…
$217,800
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Застройщик
Sunrise Development
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English, Русский, Українська
Студия 1 комната в Кобулети, Грузия
Студия 1 комната
Кобулети, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 30/36
Renaissance by Alliance – это новейший инновационный спортивно-оздоровительный проект Allian…
$281,248
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Студия 3 комнаты в Кобулети, Грузия
Студия 3 комнаты
Кобулети, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 11/36
Renaissance by Alliance - это первый в регионе спортивно-оздоровительный комплекс, расположе…
$215,558
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Студия 2 комнаты в Кобулети, Грузия
Студия 2 комнаты
Кобулети, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 11/36
Renaissance by Alliance - это первый в регионе спортивно-оздоровительный комплекс, расположе…
$111,843
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Студия 3 комнаты в Кобулети, Грузия
Студия 3 комнаты
Кобулети, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 30/36
Renaissance by Alliance - это первый в регионе спортивно-оздоровительный комплекс, расположе…
$281,248
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Квартира 1 спальня в Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
Количество спален 1
Площадь 66 м²
Этаж 16/16
УТОЧНЯЙТЕ АКТУАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цен…
$121,256
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Квартира 1 спальня в Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
УТОЧНЯЙТЕ АКТУАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цен…
$105,096
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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English, Русский
Квартира 1 спальня в Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 16/16
УТОЧНЯЙТЕ АКТУАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цен…
$80,106
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Квартира 2 спальни в Батуми, Грузия
Квартира 2 спальни
Батуми, Грузия
Количество спален 2
Площадь 110 м²
УТОЧНЯЙТЕ АКТУАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цен…
$198,924
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Квартира 1 комната в Батуми, Грузия
Квартира 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 2
Ипотека для иностранных граждан!   Отличный вариант для инвестирования, личного прожив…
$26,000
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RECOM
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Поможем выгодно и безопасно приобрести недвижимость у моря в Батуми.   Поможем с оформ…
$21,615
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RECOM
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Вилла 4 комнаты в Батуми, Грузия
Вилла 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 7/2
Поможем выгодно и безопасно приобрести недвижимость у моря в Батуми.   Поможем с оформ…
$156,000
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Квартира 2 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 2 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Ипотека для иностранных граждан!   Отличный вариант для инвестирования, личного прожив…
$59,000
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 5
Ипотека для иностранных граждан!   Отличный вариант для инвестирования, личного прожив…
$33,500
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Квартира 2 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 2 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Поможем выгодно и безопасно приобрести недвижимость у моря в Батуми.   Поможем с оформ…
$29,468
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Квартира 2 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 2 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 9
Ипотека для иностранных граждан!   Отличный вариант для инвестирования, личного прожив…
$52,000
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Типы недвижимости в Аджарской Автономной Республике

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Аджарской Автономной Республике, Грузия

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
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