Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Грузия
  3. Хелвачаурский муниципалитет
  4. Жилая

Жилье в Хелвачаурском муниципалитете, Грузия

;
kveda sameba
4
53 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 2 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 2
Площадь 58 м²
Этаж 2/6
Код объекта: 20260727060838 GURU Subtropical — наслаждайтесь курортной жизнью каждый д…
$150,200
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Dmd consulting
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Telegram Написать в Telegram
Квартира 1 комната в Батуми, Грузия
Квартира 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 2/6
Код объекта: 20260727053629 GURU Subtropical — современная недвижимость для жизни, отд…
$100,133
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Dmd consulting
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Telegram Написать в Telegram
Квартира 2 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 2 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 2
Площадь 58 м²
Этаж 3/6
Код объекта: 20260727061738 GURU Subtropical — современные квартиры с выгодной рассроч…
$156,461
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Dmd consulting
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Telegram Написать в Telegram
LDV InvestLDV Invest
Квартира 1 комната в Батуми, Грузия
Квартира 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 4/6
Код объекта: 20260727071910 GURU Subtropical — жизнь в атмосфере курорта круглый год …
$108,840
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Dmd consulting
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Telegram Написать в Telegram
Квартира 1 комната в Батуми, Грузия
Квартира 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 2/6
Код объекта: 20260722103656   GURU Subtropical — современный жилой комплекс с высоки…
$119,747
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Dmd consulting
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Telegram Написать в Telegram
Квартира 1 комната в Батуми, Грузия
Квартира 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 4/6
Код объекта: 20260727062553 GURU Subtropical — квартира, которая может приносить доход…
$108,840
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Dmd consulting
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Telegram Написать в Telegram
Квартира 1 комната в Батуми, Грузия
Квартира 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 4/6
Код объекта: 20260727063819 GURU Subtropical — комфортное пространство для жизни всей …
$108,840
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Dmd consulting
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Telegram Написать в Telegram
Квартира 2 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 2 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 2
Площадь 58 м²
Этаж 4/6
Код объекта: 20260727065507   GURU Subtropical — недвижимость, которая сочетает комф…
$162,980
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Dmd consulting
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Telegram Написать в Telegram
Квартира 2 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 2 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 2
Площадь 58 м²
Этаж 4/6
Код объекта: 20260727064536 GURU Subtropical — современный жилой комплекс нового покол…
$163,261
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Dmd consulting
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Telegram Написать в Telegram
Квартира 2 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 2 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 2
Площадь 58 м²
Этаж 5/6
Код объекта: 20260727071137   GURU Subtropical — современная недвижимость для жизни,…
$169,791
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Dmd consulting
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Telegram Написать в Telegram
Квартира 1 комната в Батуми, Грузия
Квартира 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 4/6
Код объекта: 20260727070359 GURU Subtropical — квартиры в современном комплексе с собс…
$162,980
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Dmd consulting
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Telegram Написать в Telegram
Дом 7 комнат в Махинджаури, Грузия
Дом 7 комнат
Махинджаури, Грузия
Число комнат 7
Площадь 281 м²
Количество этажей 3
Продаётся просторный 3-этажный дом в Махинджаури 🏡✨ 📍 Локация: Махинджаури (вблизи Ботани…
$262,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
FreeDom
Языки общения
English, Русский
Квартира 4 комнаты в Махинджаури, Грузия
Квартира 4 комнаты
Махинджаури, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Этаж 2/4
КЛУБНЫЙ ДОМ «Bella Casa» в Махинджаури ✨ 🏖️ Курортная зона в пригороде Батуми! Продаются б…
$105,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
FreeDom
Языки общения
English, Русский
Квартира 1 комната в Батуми, Грузия
Квартира 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 16/20
FRANCO — город в городе у моря 🌊 📍 Махинджаури — всего 5 км от старого Батуми Масштабн…
Цена по запросу
Оставить заявку
Дом в Периа, Грузия
Дом
Периа, Грузия
Площадь 240 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный дом с панорамным видом в районе Ферия Локация: район Ферия (пригород …
$650,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
FreeDom
Языки общения
English, Русский
Дом 5 комнат в Периа, Грузия
Дом 5 комнат
Периа, Грузия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 240 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный дом с панорамным видом на море, горы и город Батуми ! Район Ферии. Новы…
$650,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
FreeDom
Языки общения
English, Русский
Квартира 1 комната в Батуми, Грузия
Квартира 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 10
Продаётся уютная студия у моря в Махинджаури 🌊 📍 Площадь: 30,5 м² 📍 Этаж: 10 🌄 Панорамн…
$47,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
FreeDom
Языки общения
English, Русский
Квартира 2 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 2 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 7/7
🏡 Продаётся видовая квартира с панорамным видом на море 📍 Махинджаури, клубный комплекс Dre…
$220,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
FreeDom
Языки общения
English, Русский
Квартира 3 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 16/25
Продаётся просторная 3-комнатная квартира с двумя спальнями и восхитительным панорамным видо…
$106,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
FreeDom
Языки общения
English, Русский
Дом 6 комнат в Батуми, Грузия
Дом 6 комнат
Батуми, Грузия
Число комнат 6
Количество спален 4
Площадь 320 м²
Продаётся просторный двухэтажный дом с мансардой в развитом районе Батуми 🏡✨ 📍 Локация: Б…
$335,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
FreeDom
Языки общения
English, Русский
Дом 5 комнат в Махинджаури, Грузия
Дом 5 комнат
Махинджаури, Грузия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Продаётся современный новый коттедж в тихом элитном районе Батуми — Махинджаури, с великолеп…
$290,000
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Этаж 2/4
КЛУБНЫЙ ДОМ «Bella Casa» в Махинджаури ✨ 🏖️ Курортная зона в пригороде Батуми! Продают…
$105,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
FreeDom
Языки общения
English, Русский
Квартира 2 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 2 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 4
🏡 Продается квартира 1+1 в клубном доме FRIENDS HOUSE, Махинджаури — уютная курортная локаци…
$61,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
FreeDom
Языки общения
English, Русский
Квартира в Батуми, Грузия
Квартира
Батуми, Грузия
Площадь 22 м²
Этаж 3/18
🔥 СРОЧНО! Лучшее предложение в Махинджаури! Продаётся уютная студия на первой линии моря,…
$33,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
FreeDom
Языки общения
English, Русский
Дом в Периа, Грузия
Дом
Периа, Грузия
Площадь 240 м²
Продаётся уютный дом с просторным участком в селе Ферия, Батуми 🏡🏔️ 📍 Локация: Батуми, се…
$240,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
FreeDom
Языки общения
English, Русский
Квартира в Батуми, Грузия
Квартира
Батуми, Грузия
Площадь 61 м²
Этаж 7/7
Продаётся видовая квартира в клубном комплексе Dream Corner 🌊 📍 Адрес: Махинджаури, ул. Т…
$145,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
FreeDom
Языки общения
English, Русский
Квартира 2 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 2 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 7/7
🏡 Продаётся видовая квартира с панорамным видом на море 📍 Махинджаури, клубный комплекс D…
$135,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
FreeDom
Языки общения
English, Русский
Квартира в Махинджаури, Грузия
Квартира
Махинджаури, Грузия
Площадь 35 м²
🔥 АКЦИЯ! ПЕРВАЯ ЛИНИЯ МОРЯ — ЦЕНЫ НИЖЕ РЫНКА! 🏖 Всего 35 метров до моря — Махинджаури (Бату…
$39,905
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
FreeDom
Языки общения
English, Русский
Таунхаус 4 комнаты в Батуми, Грузия
Таунхаус 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 147 м²
Количество этажей 3
Уникальный жилой комплекс таунхаусов HOME в Гонио, живописном и экологически чистом районе Б…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Батуми, Грузия
Квартира 2 спальни
Батуми, Грузия
Количество спален 2
Площадь 71 м²
Этаж 6
#Продается квартира в Махинджаури  2+1  ул. проспект Тамар Мепе, 14 "Mziuri Gardens…
$95,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Estate Batumi Jylia
Языки общения
Русский

Типы недвижимости в Хелвачаурском муниципалитете

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Хелвачаурском муниципалитете, Грузия

с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти