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Realting.com
Грузия
Жилая
Хелвачаурский муниципалитет
Жильё в Хелвачаурский муниципалитет, Грузия
дома
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11 объектов найдено
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Дом 2 спальни
Хелвачаурский муниципалитет, Грузия
4
1
488 м²
1
Дом в Батуми барцхана, Улица: Suleiman Diasamidze Dead-End 23 до море 400 м Площадь 100 …
€127,475
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Вилла
Ортабатуми, Грузия
Виллы Belvedere Batumi расположены на участке площадью 1,05 га в микрорайоне Ортабатуми, в 9…
€181,196
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Таунхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Капрешуми, Грузия
3
158 м²
3
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€154,791
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Агентство
DDA Real Estate
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Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Земо Квариати, Грузия
4
5
203 м²
3
The SeaShell complex is located on upland and each cottage offers panoramic sea views. Start…
€223,000
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Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Земо Квариати, Грузия
4
5
179 м²
3
The SeaShell complex is located on upland and each cottage offers panoramic sea views. Start…
€186,000
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Коттедж 1 спальня со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Земо Квариати, Грузия
2
2
55 м²
3
The SeaShell complex is located on upland and each cottage offers panoramic sea views. Start…
€96,000
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Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Капрешуми, Грузия
4
2
210 м²
2
€191,212
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Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Капрешуми, Грузия
4
3
252 м²
2
Esteco - строительство домов в Грузии! Мы представляем Вам эксклюзивный проект коттеджно…
€191,212
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Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Капрешуми, Грузия
4
2
210 м²
2
Esteco - строительство домов в Грузии! Мы представляем Вам эксклюзивный проект коттеджно…
€191,212
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Вилла 3 спальни
Капрешуми, Грузия
3
1
15 375 м²
2
ТИХИЙ ПРИГОРОД С ШИКАРНЫМИ ВИДАМИ, ВСЕГО В 5 КМ ОТ БАТУМИ Необходимая инфраструктура в …
€138,300
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Вилла 3 спальни
Гантиади, Грузия
3
1
157 м²
2
ТИХИЙ ПРИГОРОД С ШИКАРНЫМИ ВИДАМИ, ВСЕГО В 5 КМ ОТ БАТУМИ Необходимая инфраструктура в …
€147,500
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Параметры недвижимости в Хелвачаурский муниципалитет, Грузия
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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