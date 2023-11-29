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Жильё в Батуми, Грузия
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784 объекта найдено
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Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Батуми, Грузия
3
2
87 м²
2
Продается современный, 2-этажный Таунхаус в элитном жилом комплексе, Батуми вилла (Batumi vi…
€158,094
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Real Estate AVANGARD
Языки общения: English, Русский, Deutsch
Квартира 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Батуми, Грузия
1
1
28 м²
ONE - это новый выдающийся жилой проект от X2 Group, расположенный в отличном месте Батуми, …
€36,513
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Flatiko LLC
Языки общения: English, Русский, Deutsch
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Батуми, Грузия
1
1
33 м²
Напишите нам по любым вопросам!!!
€41,273
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Flatiko LLC
Языки общения: English, Русский, Deutsch
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Батуми, Грузия
2
1
67 м²
Совершенно новый комплекс OVAL, разработанный Metropol в Батуми, - это место, где ваши мечты…
€97,401
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Flatiko LLC
Языки общения: English, Русский, Deutsch
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Гонио, Грузия
6
3
130 м²
3
Wyndham Grand Riviera - это роскошный таунхаус и комплекс вилл в экологически чистом районе …
€321,945
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Flatiko LLC
Языки общения: English, Русский, Deutsch
Квартира 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Батуми, Грузия
1
1
38 м²
Совершенно новый комплекс CUBE - это идеальное сочетание роскоши, стиля и элегантности, разр…
€75,558
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Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Батуми, Грузия
1
1
36 м²
Совершенно новый комплекс CUBE - это идеальное сочетание роскоши, стиля и элегантности, разр…
€65,237
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Flatiko LLC
Языки общения: English, Русский, Deutsch
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Батуми, Грузия
1
1
39 м²
Совершенно новый комплекс OVAL, разработанный Metropol в Батуми, - это место, где ваши мечты…
€55,969
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Flatiko LLC
Языки общения: English, Русский, Deutsch
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Батуми, Грузия
1
1
31 м²
Совершенно новый комплекс OVAL, разработанный Metropol в Батуми, - это место, где ваши мечты…
€59,149
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Flatiko LLC
Языки общения: English, Русский, Deutsch
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Батуми, Грузия
2
65 м²
4
DREAMLAND OASIS – это первый элитный гостиницно-жилой комплекс в Грузии таких масштабов. 10Г…
€124,858
1
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Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Батуми, Грузия
1
1
32 м²
3
Radisson Blue Apartments Radisson Hotel Group — одна из крупнейших гостиничных компаний, …
€102,302
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Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Батуми, Грузия
1
1
33 м²
45
Альянс Центрополис это уникальный проект, который совмещает международный гостиничный бренд …
€93,907
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Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Батуми, Грузия
2
42 м²
27/28
Тбел-Абусеридзе 5 27 этаж Панорамный вид, солнечная сторона 1+1 42 м2 Ремонт только за…
€68,144
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Студия 1 комната с балконом, с лифтом, в центре города
Батуми, Грузия
1
1
32 м²
6/37
Квартира-студия в апарт-отеле бизнес-класса в центре города под брендом Holiday Inn. Белы…
€34,890
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Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Адлиа, Грузия
3
2
107 м²
2
❗❗❗❗❗❗only 3 villas left ❗ ❗❗❗❗❗ For sale a modern, 2-storey Townhouse Near to Sea. in…
€158,094
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Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Батуми, Грузия
3
2
107 м²
2
Modern, 2-storey Townhouse for sale in an elite residential complex, Batumi villas, city …
€158,094
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Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1
2
40 м²
4/8
ЖК Ande Tower в Батуми – это 18-этажное здание, построенное по монолитно-каркасной технологи…
€39,069
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Real Estate AVANGARD
Языки общения: English, Русский, Deutsch
Квартира 1 спальня с балконом
Батуми, Грузия
2
1
61 м²
8/18
Переуступка Первоначальный взнос - 30%, рассрочка до окончания строительства. О жилом…
€65,963
1
1
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1
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Alpha Home
Языки общения: English, Русский, Deutsch
Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, в центре города
Батуми, Грузия
1
1
37 м²
4
Blue Sky Tower - 36 этажный жилой и гостиничный комплекс класса премиум на берегу Черного мо…
€36,979
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RECOM
Языки общения: English, Русский, Deutsch
Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, в центре города
Батуми, Грузия
1
1
34 м²
5
Blue Sky Tower - 36 этажный жилой и гостиничный комплекс класса премиум на берегу Черного мо…
€33,881
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RECOM
Языки общения: English, Русский, Deutsch
Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, в центре города
Батуми, Грузия
1
1
32 м²
Blue Sky Tower - 36 этажный жилой и гостиничный комплекс класса премиум на берегу Черного мо…
€32,182
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RECOM
Языки общения: English, Русский, Deutsch
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море
Батуми, Грузия
3
1
97 м²
3
Tekto Rakurs - новый, особенный жилой дом на курорте Чакви, находящийся всего в 50 метрах от…
€63,456
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RECOM
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Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море
Батуми, Грузия
3
1
76 м²
3
Tekto Rakurs - новый, особенный жилой дом на курорте Чакви, находящийся всего в 50 метрах от…
€51,233
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RECOM
Языки общения: English, Русский, Deutsch
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море
Батуми, Грузия
2
1
59 м²
3
Tekto Rakurs - новый, особенный жилой дом на курорте Чакви, находящийся всего в 50 метрах от…
€44,569
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RECOM
Языки общения: English, Русский, Deutsch
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море
Батуми, Грузия
2
1
51 м²
3
Tekto Rakurs - новый, особенный жилой дом на курорте Чакви, находящийся всего в 50 метрах от…
€38,762
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RECOM
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Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море
Батуми, Грузия
2
1
50 м²
3
Tekto Rakurs - новый, особенный жилой дом на курорте Чакви, находящийся всего в 50 метрах от…
€37,933
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RECOM
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Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море
Батуми, Грузия
2
1
49 м²
3
Tekto Rakurs - новый, особенный жилой дом на курорте Чакви, находящийся всего в 50 метрах от…
€37,178
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RECOM
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Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море
Батуми, Грузия
2
1
49 м²
3
Tekto Rakurs - новый, особенный жилой дом на курорте Чакви, находящийся всего в 50 метрах от…
€36,801
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RECOM
Языки общения: English, Русский, Deutsch
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море
Батуми, Грузия
2
1
49 м²
3
Tekto Rakurs - новый, особенный жилой дом на курорте Чакви, находящийся всего в 50 метрах от…
€36,651
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Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море
Батуми, Грузия
2
1
47 м²
3
Tekto Rakurs - новый, особенный жилой дом на курорте Чакви, находящийся всего в 50 метрах от…
€35,746
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Параметры недвижимости в Батуми, Грузия
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