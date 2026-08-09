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Жилье в Нижней Картли, Грузия

;
Рустави
8
34 объекта найдено
Квартира 1 комната в Грузия, Грузия
Квартира 1 комната
Грузия, Грузия
Число комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 2/16
Код объекта: 20260710160923 Готовый арендный бизнес: Видовая студия 39 м² на первой линии в …
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Грузия, Грузия
Квартира 1 комната
Грузия, Грузия
Число комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 2/16
Код объекта: 20260710160959 Ликвидная панорамная студия 40 м² с прямым видом на море в ЖК Mo…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Грузия, Грузия
Квартира 3 комнаты
Грузия, Грузия
Число комнат 3
Площадь 163 м²
Этаж 2/16
Код объекта: 20260710111753 Премиум-апартаменты 162.9 м² с 2 спальнями и фронтальным видом н…
Цена по запросу
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LDV InvestLDV Invest
Вилла 5 комнат в , Грузия
Вилла 5 комнат
, Грузия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 293 м²
Количество этажей 2
Жилой комплекс на берегу реки Куры предлагает жителям и гостям редкую возможность ощутить сп…
Цена по запросу
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Вилла 8 комнат в , Грузия
Вилла 8 комнат
, Грузия
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 596 м²
Количество этажей 2
Жилой комплекс на берегу реки Куры предлагает жителям и гостям редкую возможность ощутить сп…
Цена по запросу
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Таунхаус 4 комнаты в , Грузия
Таунхаус 4 комнаты
, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 215 м²
Количество этажей 2
Жилой комплекс на берегу реки Куры предлагает жителям и гостям редкую возможность ощутить сп…
Цена по запросу
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Вилла 5 комнат в , Грузия
Вилла 5 комнат
, Грузия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 307 м²
Количество этажей 2
Жилой комплекс на берегу реки Куры предлагает жителям и гостям редкую возможность ощутить сп…
Цена по запросу
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Квартира 4 комнаты в Каратакла, Грузия
Квартира 4 комнаты
Каратакла, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Этаж 3/5
Жилой комплекс на берегу реки Куры предлагает жителям и гостям редкую возможность ощутить сп…
Цена по запросу
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Вилла 8 комнат в , Грузия
Вилла 8 комнат
, Грузия
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 595 м²
Количество этажей 2
Жилой комплекс на берегу реки Куры предлагает жителям и гостям редкую возможность ощутить сп…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Каратакла, Грузия
Квартира 3 комнаты
Каратакла, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Этаж 4/5
Жилой комплекс на берегу реки Куры предлагает жителям и гостям редкую возможность ощутить сп…
Цена по запросу
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Вилла 6 комнат в , Грузия
Вилла 6 комнат
, Грузия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 367 м²
Количество этажей 2
Жилой комплекс на берегу реки Куры предлагает жителям и гостям редкую возможность ощутить сп…
Цена по запросу
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Вилла 6 комнат в , Грузия
Вилла 6 комнат
, Грузия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 345 м²
Количество этажей 2
Жилой комплекс на берегу реки Куры предлагает жителям и гостям редкую возможность ощутить сп…
Цена по запросу
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Таунхаус 5 комнат в , Грузия
Таунхаус 5 комнат
, Грузия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 277 м²
Количество этажей 2
Жилой комплекс на берегу реки Куры предлагает жителям и гостям редкую возможность ощутить сп…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Каратакла, Грузия
Квартира 2 комнаты
Каратакла, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 5/5
Жилой комплекс на берегу реки Куры предлагает жителям и гостям редкую возможность ощутить сп…
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в 16, Грузия
Квартира 1 комната
16, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Количество этажей 27
Продается красивая студия с дизайнерским ремонтом площадью 41.26 кв.м. Студия находится в от…
$85,325
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Студия 1 комната в 9, Грузия
Студия 1 комната
9, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 27/34
Продается просторная студия с дизайнерским ремонтом площадью 31.5 кв.м. Студия находится в о…
$135,160
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Студия 1 комната в 9, Грузия
Студия 1 комната
9, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 29/34
Продается шикарная студия с дизайнерским ремонтом площадью 42.4 кв.м. Студия находится в отл…
$88,608
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Квартира 1 комната в 16, Грузия
Квартира 1 комната
16, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 10/27
Продается шикарная 1 комнатная квартира с дизайнерским ремонтом площадью 61.32 кв.м. Квартир…
$127,609
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Квартира 2 комнаты в Гардабанский муниципалитет, Грузия
Квартира 2 комнаты
Гардабанский муниципалитет, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 3/3
Жилой комплекс Табахмела   Виллы и апартаменты в охраняемом поселке в окрестностях Тби…
$91,950
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Квартира 3 комнаты в 16, Грузия
Квартира 3 комнаты
16, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 126 м²
Этаж 20/27
Продается красивая 3-х комнатная квартира с дизайнерским ремонтом площадью 126.46 кв.м. Квар…
$248,368
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Квартира 1 комната в 9, Грузия
Квартира 1 комната
9, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 28/34
Продается красивая 1 комнатная квартира с дизайнерским ремонтом площадью 72.9 кв.м. Квартира…
$166,978
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Студия 1 комната в 21, Грузия
Студия 1 комната
21, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 29/42
Продается красивая студия с дизайнерским ремонтом площадью 61.9 кв.м. Студия находится в отл…
$148,133
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Квартира 1 комната в 16, Грузия
Квартира 1 комната
16, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 2/27
Продается красивая 1 комнатная квартира с дизайнерским ремонтом площадью 58.84 кв.м. Квартир…
$118,553
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Квартира 2 комнаты в Крцаниси, Грузия
Квартира 2 комнаты
Крцаниси, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
Этаж 4/5
Продается просторная 2-х комнатная квартира с дизайнерским ремонтом площадью 98.5 кв. м. Ква…
$150,705
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Квартира 2 комнаты в 16, Грузия
Квартира 2 комнаты
16, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 16/27
Продается уютная 2-х комнатная квартира с дизайнерским ремонтом площадью 75.6 кв.м. Квартира…
$151,520
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Студия 1 комната в 21, Грузия
Студия 1 комната
21, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 29/42
Продается уютная студия с дизайнерским ремонтом площадью 49.9 кв.м. Студия находится в отлич…
$124,042
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Квартира 1 комната в 9, Грузия
Квартира 1 комната
9, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 29/34
Продается роскошная 1 комнатная квартира с дизайнерским ремонтом площадью 61.7 кв.м. Квартир…
$141,324
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Квартира 2 комнаты в 16, Грузия
Квартира 2 комнаты
16, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 2/27
Продается просторная 2-х комнатная квартира с дизайнерским ремонтом площадью 74.55 кв.м. Ква…
$137,554
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Квартира 1 комната в 16, Грузия
Квартира 1 комната
16, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 7/27
Продается роскошная 1 комнатная квартира с дизайнерским ремонтом площадью 60.11 кв.м. Кварти…
$124,293
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Квартира 1 комната в 21, Грузия
Квартира 1 комната
21, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Этаж 28/42
Продается уютная 1 комнатная квартира с дизайнерским ремонтом площадью 86.3 кв.м. Квартира н…
$242,762
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Типы недвижимости в Нижней Картли

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Нижней Картли, Грузия

с садом
с террасой
с видом на море
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Недорогая
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