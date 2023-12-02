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Жильё в Чакви, Грузия

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10 объектов найдено
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Чакви, Грузия
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Чакви, Грузия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 15/19
Точный Адрес: Чакви, Батуми 16 🔸Апартаменты в уникальном комплексе Dreamland Oasis Chakvi…
€87,215
в месяц
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Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Чакви, Грузия
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Чакви, Грузия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Этаж 8/19
Точный Адрес: Чакви, Батумская 16 🔸Апартаменты в уникальном комплексе Dreamland Oasis Cha…
€201,972
в месяц
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Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Чакви, Грузия
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Чакви, Грузия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 14/14
2+1 apartment for sale in the eco-complex Tropical Garden Spacious apartment with modern …
€220,000
в месяц
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Дом 3 спальни с балконом, с видом на горы, с видеонаблюдением в Чакви, Грузия
Дом 3 спальни с балконом, с видом на горы, с видеонаблюдением
Чакви, Грузия
Комнаты 4
Площадь 120 м²
Количество этажей 3
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! В…
€197,382
в месяц
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DDA Real Estate
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Дом 3 спальни с балконом, с видом на горы, с видеонаблюдением в Чакви, Грузия
Дом 3 спальни с балконом, с видом на горы, с видеонаблюдением
Чакви, Грузия
Комнаты 4
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! В…
€156,070
в месяц
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DDA Real Estate
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Дом 5 спален с балконом, с видом на горы, с видеонаблюдением в Чакви, Грузия
Дом 5 спален с балконом, с видом на горы, с видеонаблюдением
Чакви, Грузия
Комнаты 6
Площадь 315 м²
Количество этажей 2
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! В…
€321,320
в месяц
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Дом 5 спален с балконом, с видом на горы, с видеонаблюдением в Чакви, Грузия
Дом 5 спален с балконом, с видом на горы, с видеонаблюдением
Чакви, Грузия
Комнаты 6
Площадь 315 м²
Количество этажей 2
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! В…
€229,514
в месяц
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DDA Real Estate
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Дом 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Чакви, Грузия
Дом 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Чакви, Грузия
Комнаты 4
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€403,945
в месяц
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DDA Real Estate
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Квартира 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом в Чакви, Грузия
Квартира 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом
Чакви, Грузия
Комнаты 1
Площадь 30 м²
Количество этажей 11
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€48,069
в месяц
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DDA Real Estate
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Вилла 2 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Чакви, Грузия
Вилла 2 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Чакви, Грузия
Количество спален 2
Количество этажей 2
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€321,320
в месяц
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Агентство
DDA Real Estate
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