Строительная компания KASKO имеет многолетний опыт реализации проектов в сфере строительства. Компания была основана в 2011 году в Грузии в Батуми, и отличается не только высококачественным строительством, но и сдачей проектов с опережающим сроком.
Наша команда – это профессионалы которые в…
За 15 лет деятельности компании Like House возведено более 248 500 квадратных метров жилого фонда в Батуми. На счету компании 12 завершенных проектов и 1 на стадии строительства.
Компания Like House осуществляет полный комплекс строительно-монтажных работ по возведению зданий и сооружений…
Black Sea Towers - новый высотный жилой комплекс премиум-класса в центре делового Батуми. Комплекс расположен недалеко от моря на Аллее Героев напротив стадиона UEFA. Отсюда открываются замечательные панорамные виды на город, горы и море. Застройщиком и девелопером проекта является компания …
Гумбати Групп начала свое позиционирование на рынке в 1998 году и до сих пор занимает лидирующие позиции в своей области благодаря своим высоким стандартам строительства.
Мы первая компания, которая начала масштабное строительство в Батуми. Мы построили 500 000 кв.м. Коммерческие и жилые …
«Цитрон Групп» имеет большой опыт на строительном рынке Батуми. В данный момент компания реализует два девелоперских проекта: «Цитрон Резиденс Батуми» и «Цитрон Резиденс Чакви». Также, с именем компании связано и строительство одного из самых необычных комплексов для отдыха в Батуми, «Цитро…