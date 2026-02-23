О застройщике

Alliance Group является лидером на рынке недвижимости с 2005 года, став первой строительно-девелоперской компанией, которая сотрудничает с международными брендами для создания «многофункциональных комплексов гостиничного типа» с отличительной архитектурой. Реализация современных подходов к строительству и установление нового инвестиционного стандарта в отрасли.

Alliance Group привлекла в свои проекты более 15 000 инвесторов. Наши разработки признаны самыми привлекательными и уникальными на рынке, предлагая комплексную бизнес-модель наряду со всеми необходимыми компонентами, необходимыми для масштабных проектов.

Это сочетание инноваций, доверия инвесторов и стратегического видения делает Alliance Group выдающимся лидером в современном городском развитии.