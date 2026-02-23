  1. Realting.com
Alliance Group

Грузия, Батуми
;
Тип компании
Застройщик
Год основания компании
2005
На платформе
3 года 1 месяц
Языки общения
English, Русский
Веб-сайт
alliance.ge/
Время работы
Открыто сейчас
О застройщике

Alliance Group является лидером на рынке недвижимости с 2005 года, став первой строительно-девелоперской компанией, которая сотрудничает с международными брендами для создания «многофункциональных комплексов гостиничного типа» с отличительной архитектурой. Реализация современных подходов к строительству и установление нового инвестиционного стандарта в отрасли.
Alliance Group привлекла в свои проекты более 15 000 инвесторов. Наши разработки признаны самыми привлекательными и уникальными на рынке, предлагая комплексную бизнес-модель наряду со всеми необходимыми компонентами, необходимыми для масштабных проектов.
Это сочетание инноваций, доверия инвесторов и стратегического видения делает Alliance Group выдающимся лидером в современном городском развитии.

Новостройки
Апарт - отель Альянс Центрополис
Апарт - отель Альянс Центрополис
Апарт - отель Альянс Центрополис
Апарт - отель Альянс Центрополис
Апарт - отель Альянс Центрополис
Апарт - отель Альянс Центрополис
Батуми, Грузия
от
$102,869
Год сдачи 2029
Площадь 30–113 м²
23 объекта недвижимости 23
Альянс Центрополис — это самый многофункциональный проект в регионе Черного моря, который объединяет Всемирный Торговый Центр и его выставочное пространство, отель Hyatt Centric Boulevard Batumi и 24 инфраструктурных компонента. Проект расположен в престижной части Батуми, одном из самых при…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
50.2 – 77.6
195,315 – 464,436
Квартира 2 комнаты
71.2 – 113.3
260,053 – 506,011
Студия
30.3 – 33.4
127,151 – 144,305
Застройщик
Alliance Group
Апарт - отель Альянс Ренессанс
Апарт - отель Альянс Ренессанс
Апарт - отель Альянс Ренессанс
Апарт - отель Альянс Ренессанс
Апарт - отель Альянс Ренессанс
Апарт - отель Альянс Ренессанс
Кобулети, Грузия
от
$66,623
Год сдачи 2027
Количество этажей 28
Площадь 33–106 м²
21 объект недвижимости 21
Альянс Ренессанс - новейший, инновационный спортивно-оздоровительный проект Альянс Групп в регионе, расположенный в климато-бальнеологическом курорте Аджарии, Кобулети, на первой береговой линии, в 30 метрах от моря. Комплекс объединяет башни А, В и С с общим подиумом и самостоятельный 14…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
33.9 – 64.8
78,648 – 121,083
Квартира 2 комнаты
74.5 – 106.1
186,912 – 254,320
Студия
33.4 – 35.7
83,375 – 89,125
Застройщик
Alliance Group
Апарт - отель Alliance Highline
Апарт - отель Alliance Highline
Апарт - отель Alliance Highline
Апарт - отель Alliance Highline
Апарт - отель Alliance Highline
Апарт - отель Alliance Highline
Тбилиси, Грузия
от
$196,938
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 26
Площадь 34–40 м²
15 объектов недвижимости 15
Alliance Highline — это архитектурный, инвестиционный комплекс Тбилиси, который находится в самой динамичной части столицы, на пересечении районов Ваке и Сабуртало. Комплекс состоит из трех башен - полностью реализованные башни A и B предназначены для премиальных инвестиционных апартамент…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
34.3 – 40.2
196,938 – 231,150
Застройщик
Alliance Group
Апарт - отель Альянс Привилидж
Апарт - отель Альянс Привилидж
Апарт - отель Альянс Привилидж
Апарт - отель Альянс Привилидж
Апарт - отель Альянс Привилидж
Апарт - отель Альянс Привилидж
Батуми, Грузия
от
$174,000
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 54
Площадь 31–59 м²
8 объектов недвижимости 8
Альянс Привилидж является завершенным многофункциональным комплексом компании Альянс Групп, который расположен на всемирно известном Батумском бульваре. На первых 12 этажах 54-этажного многофункционального комплекса расположен всемирно известный 5-звездочный отель Marriott, а на остальных…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
31.0 – 58.5
177,250 – 386,050
Застройщик
Alliance Group
