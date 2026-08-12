Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Грузия
  3. Коммерческая
  4. Готовый бизнес

Продажа готового бизнеса в Грузии

;
коммерческая недвижимость
396
рестораны
6
отели
136
офисы
67
Показать больше
Готовый бизнес Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Агрокомплекс «Бадиаури» на продажу в Кахетии, муниципалитет Сагареджо в Бадиаури, Грузия
Агрокомплекс «Бадиаури» на продажу в Кахетии, муниципалитет Сагареджо
Бадиаури, Грузия
Число комнат 40
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 45 000 м²
Количество этажей 3
Агрокомплекс «Бадиаури» представляет собой реализованную, успешную бизнес-возможность в сфер…
$3,00 млн
Оставить заявку
Гарантированный доход 10% годовых. Отельные номера Wyndham Grand Residences. в Батуми, Грузия
Гарантированный доход 10% годовых. Отельные номера Wyndham Grand Residences.
Батуми, Грузия
Отельные номера в Wyndham Grand Residences Batumi Gonio. Aqua. Гарантия обратного выкупа!…
$78,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти