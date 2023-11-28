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Готовый бизнес в Грузии

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Готовый бизнес В архив
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3 объекта найдено
Готовый бизнес 3 спальни с мебелью, с кондиционером, в центре города в Тбилиси, Грузия
Готовый бизнес 3 спальни с мебелью, с кондиционером, в центре города
Тбилиси, Грузия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 3
Внимание, эксклюзивное предложение! Продается инвестиционная недвижимость в центре туристиче…
€136,883
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Готовый бизнес 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Тбилиси, Грузия
Готовый бизнес 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Тбилиси, Грузия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 3
Внимание, эксклюзивное предложение! Продается инвестиционная недвижимость в центре туристиче…
€73,004
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Готовый бизнес 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Тбилиси, Грузия
Готовый бизнес 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Тбилиси, Грузия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Продается готовый бизнес в Тбилиси в историческом районе недалеко от серных бань и крепости …
Цена по запросу
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