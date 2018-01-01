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Sisno Group

Грузия
;
Sisno Group
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Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2018
Языки общения
Языки общения
English
Веб-сайт
Веб-сайт
sisnogroup.ge
Описание

В начале 2018 года Sisno Group начала свою работу с консалтинговыми службами по недвижимости и запустила первую грузинскую поисковую систему по недвижимости на языке фарси, потребовался большой шаг, чтобы правильно информировать иранцев, и это вызвало доверие многих людей за короткий промежуток времени. привлечь После короткого периода времени, с просьбой клиентов компании, которые искали доверенную команду для решения своих юридических вопросов, а также для получения вида на жительство в Грузии, мы создали юридический отдел компании для предоставления иммиграционных и регистрационных услуг, дополняя наших юристов и юристов. Примерно через шесть месяцев после создания консалтингового отдела по недвижимости клиенты компании, которые приобрели большое количество недвижимости у нашей компании, искали профессиональную и надежную команду, которая доверила бы дизайн и внутреннюю реализацию своих зданий. что, несмотря на присутствие одного из основных членов компании, Имея 12-летний опыт работы в области проектирования и реализации зданий в Объединенных Арабских Эмиратах, мы решили собрать профессиональную команду для обслуживания наших клиентов, и это привело к появлению этой части компании. . Вступая в сообщество международных клиентов, мы создали международное подразделение для предоставления услуг компании людям из арабских, английских и русскоязычных стран путем создания необходимой инфраструктуры. 

Новостройки
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Жилой комплекс Archi Rivertown
Жилой комплекс Archi Rivertown
Деревня Дигоми, Грузия
от € 1,272
Сдача в: 2025
Застройщик: Archi Rivertown
Новый жилой комплекс премиум-класса Archi Rivertown расположен на аллее Агмашенебели, рядом с престижным районом Дигоми 8 и торговым центром Тбилиси Молл. Многофункциональный комплекс состоит из 5-этажных жилых зданий и включает в себя 5000 кв.м. зеленый двор, бассейн, спа, спортивная площадка, кафе, супермаркеты и аптека, открытая и закрытая парковка. Экологически чистый, энергоэффективный строительный блок от немецкого бренда YTONG используется в строительстве, которое поддерживает температуру и экономит энергию на 40%, снижая счета за коммунальные услуги.
Многоквартирный жилой дом Domus gazapkhuli
Многоквартирный жилой дом Domus gazapkhuli
Тбилиси, Грузия
от € 1,227
Сдача в: 2025
Застройщик: Archi
21-этажный жилой комплекс состоит из 2 входов, где подразумевается 230 квартир. 2 этажа предусмотрены для подземной парковки, предоставляя места для более чем 200 транспортных средств. Первый этаж комплекса является переоборудованием и 20 – жилой площади. Проект увлекателен, особенно с пространством для отдыха площадью более 4000 кв.м. с различными местами развлечений и отдыха; Во дворе, творческий сад для детей также планируется организовать. Инвестиции, сделанные в проект, полностью направлены на создание экологически чистого и уютного развития. Domus gazapkhuli расположен в районе Сабуртало, на улице Gazapkhuli N8. Проект Газапхули имеет 2 вида. Один с видом на северо-восток, солнечно по утрам. Кроме того, это озеро Лизи, которое находится в 14 минутах езды на машине и в 37 минутах ходьбы. Второй вид - город на улице Шалва Нукубидзе ( 5 минут ходьбы ). Юго-западная сторона проекта солнечная весь день. В 12 минутах ходьбы вы окажетесь на проспекте Важа-Пшавела, где находится станция метро Delisi, аптеки, магазины ... Всего в 1200 метрах вы можете найти городской торговый центр. 12 минут, есть также центральный парк
Многоквартирный жилой дом Archi Dighomi 3
Многоквартирный жилой дом Archi Dighomi 3
Деревня Дигоми, Грузия
от € 909
Сдача в: 2024
Застройщик: Archi
Archi Dighomi 3 - многофункциональный жилой комплекс в Диди Дигоми, отличающийся эстетической привлекательностью, изысканной архитектурой и характерным стилем. Он включает в себя коммерческое помещение, 7000 кв.м. зеленый двор, один детский и два спортивных поля. Энергоэффективные немецкие блоки Ytong используются в строительстве. Блок поддерживает температуру, экономит энергию на 40% и, следовательно, снижает затраты на коммунальные услуги. Archi Dighomi 3 включает в себя коммерческие и парковочные места и 7000 кв.м. зеленый двор с двумя игровыми площадками и одной спортивной площадкой. Archi Dighomi 3 имеет удобное расположение. Ратуша Тбилиси планирует построить новые дороги для доступа к жилому комплексу через аллею Агмашенебели, улицу короля Фарнаваза и улицу короля Мириана.
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С нашей помощью вы сможете приобрести жилье в элитном сегменте. Наше агентство располагает огромным количеством предложений как на продажу, так и в аренду, а также большим количеством загородных домов, коттеджей, офисов и т.д. Наши брокеры и юристы помогут вам в выборе наилучшего для вас варианта и оформят сделку максимально эффективно и быстро!

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За нашу многолетнюю успешную деятельность мы сумели добиться действительно высоких результатов в данной сфере и оказали помощь в покупке комфортабельного жилья многим клиентам.

За этот период мы стали ещё лучше, усовершенствовали свои знания, расширили возможности, наладили взаимовыгодные, доверительные отношения с застройщиками и другими организациями, что позволяет нам уже сейчас профессионально и оперативно решать любые вопросы.

Мы знаем все «шероховатости и подводные камни» ведения сделок и умеем их корректно обходить. В процессе получения опыта всегда есть место для ошибок, однако благодаря нашему упорству, трудолюбию, вере в свои силы, всесторонней партнерской и клиентской поддержке, сегодня наши возможности вышли на новый, высокопрофессиональный уровень!

NIKO Real Estate Agency – это не вновь открывшееся агентство недвижимости в Грузии, а большая дружная команда профессионалов, которая выбрав новую маркетинговую стратегию, вышла не только на рынок России, Армении, Казахстана, Азербайджана и других стран СНГ, но и на большинство стран Европы.

NIKO Real Estate Agency – это Ваш выбор надежности, успеха и безопасности!

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