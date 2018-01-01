Sisno Group
В начале 2018 года Sisno Group начала свою работу с консалтинговыми службами по недвижимости и запустила первую грузинскую поисковую систему по недвижимости на языке фарси, потребовался большой шаг, чтобы правильно информировать иранцев, и это вызвало доверие многих людей за короткий промежуток времени. привлечь После короткого периода времени, с просьбой клиентов компании, которые искали доверенную команду для решения своих юридических вопросов, а также для получения вида на жительство в Грузии, мы создали юридический отдел компании для предоставления иммиграционных и регистрационных услуг, дополняя наших юристов и юристов. Примерно через шесть месяцев после создания консалтингового отдела по недвижимости клиенты компании, которые приобрели большое количество недвижимости у нашей компании, искали профессиональную и надежную команду, которая доверила бы дизайн и внутреннюю реализацию своих зданий. что, несмотря на присутствие одного из основных членов компании, Имея 12-летний опыт работы в области проектирования и реализации зданий в Объединенных Арабских Эмиратах, мы решили собрать профессиональную команду для обслуживания наших клиентов, и это привело к появлению этой части компании. . Вступая в сообщество международных клиентов, мы создали международное подразделение для предоставления услуг компании людям из арабских, английских и русскоязычных стран путем создания необходимой инфраструктуры.