Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Аналитические cookie-файлы
Помогают нам улучшить производительность сайта, ваш опыт использования сайта и сделать его более удобным для использования. Информация, которую собирают этот вид cookies агрегатируется и по этой причине анонимна. Применяются в целях предоставления статистических показателей использования сайта без идентификации пользователей.
Рекламные cookie-файлы
Позволяют нам снижать наши маркетинговые расходы и улучшать пользовательский опыт.
Сохранить
Realting.com использует файлы cookie для улучшения вашего взаимодействия с веб-сайтом. Вы можете настроить, какие файлы cookie будут сохраняться на вашем устройстве.
Узнать больше
Компания «Гера Групп» с 2010 года реализует девелоперские проекты в Батуми. Компания уже успешно завершила два строительных проекта в туристическом районе Батуми. Коллектив компании укомплектован высококвалифицированными и опытными сотрудниками.
За 15 лет деятельности компании Like House возведено более 248 500 квадратных метров жилого фонда в Батуми. На счету компании 12 завершенных проектов и 1 на стадии строительства.
Компания Like House осуществляет полный комплекс строительно-монтажных работ по возведению зданий и сооружений…
Dreamland Oasis в Чакви – это первый жилой и оздоровительный комплекс премиум-класса в Грузии. Здесь, Вы как будто находитесь в небольшом курортном городе со своей собственной инфраструктурой, которая разработана таким образом, чтобы обеспечить Ваш максимальный комфорт во время отдыха, не в…
Компания DS GROUP основана в 2012 году. Это многопрофильная компания, которая кроме строительной и девелоперской деятельности объединяет и другие направления. Компания уже завоевала место на рынке недвижимости Грузии осуществлением нескольких масштабных новостроек . Компания осуществляет ра…
One Development — ведущий эксклюзивный девелопер недвижимости в Батуми
"Мы строим высоколиквидные объекты недвижимости в Батуми с 2018 года, которые привлекают инвесторов стратегическим расположением, современными удобствами, высоким качеством строительства и персонализированным подходом …
6
2
Рекомендовать
2
Оставить заявку
Показать контакты
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Roof Development - девелоперская компания, основанная в 2017 году. У компании три завершенных и два текущих проекта.
Компания Roof Development укомплектована высококвалифицированными сотрудниками, что обеспечивает создание современных жилых комплексов.
Ценности
Основная ценность ком…