Грузия, Батуми
;
Тип компании
Застройщик
На платформе
3 года 3 месяца
Языки общения
English, Русский
Веб-сайт
bbt.ge/ru
О застройщике

Компания «Гера Групп» с 2010 года реализует девелоперские проекты в Батуми. Компания уже успешно завершила два строительных проекта в туристическом районе Батуми. Коллектив компании укомплектован высококвалифицированными и опытными сотрудниками.

Квартиры
Квартира 3 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 3 комнаты
Батуми
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Этаж 10/18
Здравствуйте. Продается 3 - комнатная квартира. На данный момент делается ремонт и завершитс…
$78,000
Квартира 2 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 2 комнаты
Батуми
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 2/16
Внимание. Представляем Вашему вниманию хорошую и уютную 2- комнатную квартиру на улице Ивана…
$57,000
Квартира 3 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 3 комнаты
Батуми
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 14/18
Здравствуйте. Предлагаем Вашему вниманию шикарную 3-х комнатную квартиру по ул. Инасаридзе 1…
$90,000
Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 17/32
Добрый день. Наша кампания Gera Group является одним из застройщиков г. Батуми Грузия. На да…
$33,300
Наши агенты в Грузии
Даниель Афхазава
Даниель Афхазава
11 объектов
Другие застройщики
Like House
Грузия, Батуми
Год основания компании 2007
Жилая недвижимость 2
За 15 лет деятельности компании Like House возведено более 248 500 квадратных метров жилого фонда в Батуми. На счету компании 12 завершенных проектов и 1 на стадии строительства. Компания Like House осуществляет полный комплекс строительно-монтажных работ по возведению зданий и сооружений…
Dreamland Oasis Chakvi
Грузия, Озургети
Новостройки 1 Жилая недвижимость 13
Dreamland Oasis в Чакви – это первый жилой и оздоровительный комплекс премиум-класса в Грузии. Здесь, Вы как будто находитесь в небольшом курортном городе со своей  собственной инфраструктурой, которая разработана таким образом, чтобы обеспечить Ваш максимальный комфорт во время отдыха, не в…
DS GROUP
Грузия, Батуми
Новостройки 1 Жилая недвижимость 3
Компания DS GROUP основана в 2012 году. Это многопрофильная компания, которая кроме строительной и девелоперской  деятельности объединяет и другие направления. Компания уже завоевала место на рынке недвижимости Грузии осуществлением нескольких масштабных новостроек . Компания осуществляет ра…
One Development
Грузия, Батуми
Год основания компании 2017
Новостройки 4 Жилая недвижимость 16
One Development — ведущий эксклюзивный девелопер недвижимости в Батуми "Мы строим высоколиквидные объекты недвижимости в Батуми с 2018 года, которые привлекают инвесторов стратегическим расположением, современными удобствами, высоким качеством строительства и персонализированным подходом …
Языки общения
English, Русский
Roof Development
Грузия, Тбилиси
Новостройки 2 Жилая недвижимость 17
Roof Development - девелоперская компания, основанная в 2017 году. У компании три завершенных и два текущих проекта. Компания Roof Development укомплектована высококвалифицированными сотрудниками, что обеспечивает создание современных жилых комплексов. Ценности Основная ценность ком…
