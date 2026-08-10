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Жилье в Кутаиси, Грузия

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квартиры
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4 объекта найдено
Студия 1 комната в 15, Грузия
Студия 1 комната
15, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 3/7
Продаётся просторная студия в самом сердце Старого Батуми, в шаговой доступности от Площади …
$136,000
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Квартира 2 комнаты в 52, Грузия
Квартира 2 комнаты
52, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 43/50
Продается роскошная 2-х комнатная квартира с дизайнерским ремонтом площадью 78 кв.м. Квартир…
$399,087
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Студия 3 комнаты в Кутаиси, Грузия
Студия 3 комнаты
Кутаиси, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Этаж 6/8
Продается квартира с панорамным видом в проекте премиум класса на одном из центральных просп…
$67,830
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TekceTekce
Студия 2 комнаты в Кутаиси, Грузия
Студия 2 комнаты
Кутаиси, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 7/8
Продается квартира с панорамным видом в проекте премиум класса на одном из центральных просп…
$50,745
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Параметры недвижимости в Кутаиси, Грузия

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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